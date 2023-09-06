Многодетная семья из Орска попробует осуществить свою мечту на конкурсе Путина

Многодетная семья из Орска намерена выиграть на конкурсе «Это у нас семейное»

06 сентября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Конкурс «Это у нас семейное» был создан в рамках проекта, созданного Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетная семья Плотниковых из Орска Оренбургской области намерена принять участие в конкурсе «Это у нас семейное» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Плотниковы намерены победить для осуществления мечты своих детей — поехать отдыхать на море. Всего на командные игры зарегистрировались 25 тысяч человек. Это 4340 семей из регионов РФ. «На конкурсе „Это у нас семейное“ замечательные призы. Конечно, хотелось бы выиграть жилищный сертификат, а особенно нас привлекла возможность отправиться в семейное путешествие. Несколько лет назад мы ездили на машине в Московскую область, но смогли взять с собой лишь пятерых детей. Очень хотелось бы отправиться в отпуск всей семьей, мечта детей — поехать на море», — сообщила мать семейства Елена Плотникова. Плотниковы являются православной семьей. У Елены и Александра родились уже девять детей. В конкурсе будут участвовать 10 человек, среди которых сами супруги, дочери Надежда и Любовь, а также сыновья Серафим, Александр, Савелий и Силуан. Кроме того, на состязаниях будут бабушка Тамара и дедушка Анатолий. На данный момент это самая большая семья, участвующая в конкурсе. Младшие дети Сильвестр, Лука и новорожденный Спиридон будут болеть за своих родных. Президент России Владимир Путин создал АНО «Россия — страна возможностей» в мае 2022 года. С тех пор в рамках этой программы в стране проходят различные экономические и общественные форумы. В рамках организации был создан соревновательный конкурс «Это у нас семейное», который стартовал 4 сентября 2023 года». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многодетная семья Плотниковых из Орска Оренбургской области намерена принять участие в конкурсе «Это у нас семейное» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Плотниковы намерены победить для осуществления мечты своих детей — поехать отдыхать на море. Всего на командные игры зарегистрировались 25 тысяч человек. Это 4340 семей из регионов РФ. «На конкурсе „Это у нас семейное“ замечательные призы. Конечно, хотелось бы выиграть жилищный сертификат, а особенно нас привлекла возможность отправиться в семейное путешествие. Несколько лет назад мы ездили на машине в Московскую область, но смогли взять с собой лишь пятерых детей. Очень хотелось бы отправиться в отпуск всей семьей, мечта детей — поехать на море», — сообщила мать семейства Елена Плотникова. Плотниковы являются православной семьей. У Елены и Александра родились уже девять детей. В конкурсе будут участвовать 10 человек, среди которых сами супруги, дочери Надежда и Любовь, а также сыновья Серафим, Александр, Савелий и Силуан. Кроме того, на состязаниях будут бабушка Тамара и дедушка Анатолий. На данный момент это самая большая семья, участвующая в конкурсе. Младшие дети Сильвестр, Лука и новорожденный Спиридон будут болеть за своих родных. Президент России Владимир Путин создал АНО «Россия — страна возможностей» в мае 2022 года. С тех пор в рамках этой программы в стране проходят различные экономические и общественные форумы. В рамках организации был создан соревновательный конкурс «Это у нас семейное», который стартовал 4 сентября 2023 года».