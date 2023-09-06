ЦБ экстренно начал спасать рубль

Центробанк временно увеличит продажи валюты почти в десять раз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , монеты, рубль, экономика, финансы, деньги, доход, курс рубля, монетный двор
Центробанк смог укрепить позиции рубля Фото:

Центробанк намерен произвести равномерную продажу иностранной валюты на сумму 150 миллиардов рублей. После такого шага рубль резко укрепит свои позиции, сообщает Банк России.

«ЦБ РФ временно ускорит проведение операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) <…> и осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей», — говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что такое решение повлияет на укрепление российской валюты.

После действий Банка России курс доллара по отношению к рублю стал ниже на 30 копеек и подешевел до 97,61 рубля. Евро ослаб на 11 копеек и начал стоить 104,81 рубля.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с URA.RU заявил, что укрепление рубля возможно только при смене финансовой модели. До тех пор, считает депутат, российская валюта так и будет зависеть от импортно-экспортных операций.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк намерен произвести равномерную продажу иностранной валюты на сумму 150 миллиардов рублей. После такого шага рубль резко укрепит свои позиции, сообщает Банк России. «ЦБ РФ временно ускорит проведение операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) <…> и осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей», — говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что такое решение повлияет на укрепление российской валюты. После действий Банка России курс доллара по отношению к рублю стал ниже на 30 копеек и подешевел до 97,61 рубля. Евро ослаб на 11 копеек и начал стоить 104,81 рубля. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с URA.RU заявил, что укрепление рубля возможно только при смене финансовой модели. До тех пор, считает депутат, российская валюта так и будет зависеть от импортно-экспортных операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...