ЦБ экстренно начал спасать рубль

Центробанк временно увеличит продажи валюты почти в десять раз

06 сентября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Центробанк смог укрепить позиции рубля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Центробанк намерен произвести равномерную продажу иностранной валюты на сумму 150 миллиардов рублей. После такого шага рубль резко укрепит свои позиции, сообщает Банк России. «ЦБ РФ временно ускорит проведение операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) <…> и осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей», — говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что такое решение повлияет на укрепление российской валюты. После действий Банка России курс доллара по отношению к рублю стал ниже на 30 копеек и подешевел до 97,61 рубля. Евро ослаб на 11 копеек и начал стоить 104,81 рубля. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с URA.RU заявил, что укрепление рубля возможно только при смене финансовой модели. До тех пор, считает депутат, российская валюта так и будет зависеть от импортно-экспортных операций.

Центробанк намерен произвести равномерную продажу иностранной валюты на сумму 150 миллиардов рублей. После такого шага рубль резко укрепит свои позиции, сообщает Банк России. «ЦБ РФ временно ускорит проведение операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) <…> и осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей», — говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что такое решение повлияет на укрепление российской валюты. После действий Банка России курс доллара по отношению к рублю стал ниже на 30 копеек и подешевел до 97,61 рубля. Евро ослаб на 11 копеек и начал стоить 104,81 рубля. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с URA.RU заявил, что укрепление рубля возможно только при смене финансовой модели. До тех пор, считает депутат, российская валюта так и будет зависеть от импортно-экспортных операций.