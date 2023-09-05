05 сентября 2023
04 сентября 2023

В Лабытнанги снова загорелась свалка, осложняющая жизнь города

В ЯНАО горит временный полигон бытовых отходов
© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожар, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
Площадь горения составляет примерно сто квадратных метров Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) загорелся временный полигон бытовых отходов, пожары на котором происходят каждый год. Угрозы для населения нет, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«Полигон находится на удалении от Лабытнанги, площадь горения составляет примерно сто квадратных метров. Открытого горения нет, в тушении задействованы четыре человека и одна автоцистерна», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU рассказало, что пожары на полигоне в Лабытнанги возникают практически ежегодно, дым от пожаров доходит до города и беспокоит жителей. В 2021 году экоактивисты поднимали вопросы о законности существования этой свалки.

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В Лабытнанги (ЯНАО) загорелся временный полигон бытовых отходов, пожары на котором происходят каждый год. Угрозы для населения нет, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Полигон находится на удалении от Лабытнанги, площадь горения составляет примерно сто квадратных метров. Открытого горения нет, в тушении задействованы четыре человека и одна автоцистерна», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU рассказало, что пожары на полигоне в Лабытнанги возникают практически ежегодно, дым от пожаров доходит до города и беспокоит жителей. В 2021 году экоактивисты поднимали вопросы о законности существования этой свалки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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