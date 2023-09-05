В Лабытнанги снова загорелась свалка, осложняющая жизнь города

В ЯНАО горит временный полигон бытовых отходов

06 сентября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Площадь горения составляет примерно сто квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) загорелся временный полигон бытовых отходов, пожары на котором происходят каждый год. Угрозы для населения нет, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Полигон находится на удалении от Лабытнанги, площадь горения составляет примерно сто квадратных метров. Открытого горения нет, в тушении задействованы четыре человека и одна автоцистерна», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU рассказало, что пожары на полигоне в Лабытнанги возникают практически ежегодно, дым от пожаров доходит до города и беспокоит жителей. В 2021 году экоактивисты поднимали вопросы о законности существования этой свалки.

В Лабытнанги (ЯНАО) загорелся временный полигон бытовых отходов, пожары на котором происходят каждый год. Угрозы для населения нет, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Полигон находится на удалении от Лабытнанги, площадь горения составляет примерно сто квадратных метров. Открытого горения нет, в тушении задействованы четыре человека и одна автоцистерна», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU рассказало, что пожары на полигоне в Лабытнанги возникают практически ежегодно, дым от пожаров доходит до города и беспокоит жителей. В 2021 году экоактивисты поднимали вопросы о законности существования этой свалки.