Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» (ЗРК) с двигателем завода Челябинска уничтожил на фронте беспилотник. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, обнаружить аппарат помогло радиолокационное оборудование.
«На Краснолиманском направлении расчеты ЗРК „Тор-М1“ Центрального военного округа за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотников противника. В боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование», — рассказали в военном ведомстве.
Заместитель начальника расчета с позывным «Медведь» пояснил, что в его обязанности входит обнаружение цели и доклад командиру. С помощью камеры военнослужащие наблюдают за летящим объектом, изучая его параметры. По приказу командования цель уничтожается.
Радары помогают увидеть малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника. Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей.
ЗРК обеспечен двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Техника используется с первых дней проведения спецоперации.
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