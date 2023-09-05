Установка с челябинским двигателем уничтожила беспилотник на фронте. Видео

06 сентября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Установка с двигателем челябинского завода поразила цель противника Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» (ЗРК) с двигателем завода Челябинска уничтожил на фронте беспилотник. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, обнаружить аппарат помогло радиолокационное оборудование. «На Краснолиманском направлении расчеты ЗРК „Тор-М1“ Центрального военного округа за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотников противника. В боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование», — рассказали в военном ведомстве. Заместитель начальника расчета с позывным «Медведь» пояснил, что в его обязанности входит обнаружение цели и доклад командиру. С помощью камеры военнослужащие наблюдают за летящим объектом, изучая его параметры. По приказу командования цель уничтожается. Радары помогают увидеть малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника. Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей. ЗРК обеспечен двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Техника используется с первых дней проведения спецоперации.

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» (ЗРК) с двигателем завода Челябинска уничтожил на фронте беспилотник. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, обнаружить аппарат помогло радиолокационное оборудование. «На Краснолиманском направлении расчеты ЗРК „Тор-М1“ Центрального военного округа за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотников противника. В боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование», — рассказали в военном ведомстве. Заместитель начальника расчета с позывным «Медведь» пояснил, что в его обязанности входит обнаружение цели и доклад командиру. С помощью камеры военнослужащие наблюдают за летящим объектом, изучая его параметры. По приказу командования цель уничтожается. Радары помогают увидеть малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника. Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей. ЗРК обеспечен двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Техника используется с первых дней проведения спецоперации.