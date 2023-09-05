05 сентября 2023

Губернатор Куйвашев убрал бывшего прокурора из правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция свердловской облпрокуратуры по делу о гибели группы Дятлова. Екатеринбург, курьяков андрей
Евгений Куйвашев уволил Андрея Курьякова Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уволил бывшего прокурора Андрея Курьякова с должности директора департамента лесного хозяйства. Курьяков освободит кресло 8 сентября.

«Освободить Курьякова Андрея Валентиновича от должности регионального замминистра природных ресурсов — директора департамента лесного хозяйства. Уволить с госслужбы Свердловской области», — сказали URA.RU в департаменте информполитики региона.

Бывший замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков стал замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области 26 января 2021 года. Он стал известен благодаря расследованию обстоятельств гибели группы Дятлова.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уволил бывшего прокурора Андрея Курьякова с должности директора департамента лесного хозяйства. Курьяков освободит кресло 8 сентября. «Освободить Курьякова Андрея Валентиновича от должности регионального замминистра природных ресурсов — директора департамента лесного хозяйства. Уволить с госслужбы Свердловской области», — сказали URA.RU в департаменте информполитики региона. Бывший замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков стал замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области 26 января 2021 года. Он стал известен благодаря расследованию обстоятельств гибели группы Дятлова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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