Губернатор Куйвашев убрал бывшего прокурора из правительства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уволил бывшего прокурора Андрея Курьякова с должности директора департамента лесного хозяйства. Курьяков освободит кресло 8 сентября.
«Освободить Курьякова Андрея Валентиновича от должности регионального замминистра природных ресурсов — директора департамента лесного хозяйства. Уволить с госслужбы Свердловской области», — сказали URA.RU в департаменте информполитики региона.
Бывший замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков стал замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области 26 января 2021 года. Он стал известен благодаря расследованию обстоятельств гибели группы Дятлова.
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