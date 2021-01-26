26 января 2021

Бывший прокурор получил пост в свердловском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция свердловской облпрокуратуры по делу о гибели группы Дятлова. Екатеринбург, курьяков андрей
Андрей Курьяков стал замминистра природных ресурсов и экологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Андрей Курьяков стал замминистра природных ресурсов и экологии. Указ об этом подписан губернатором Евгением Куйвашевым 26 января (имеется в распоряжении редакции).

«Назначить Курьякова Андрея Валентиновича заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области — директором департамента лесного хозяйства и принять на государственную службу Свердловсокй области с 17 января», — говорится в документе.

Как ранее сообщило URA.RU, Андрей Курьяков стал известен благодаря расследованию обстоятельств гибели группы Дятлова. Во время пресс-конференции заявил журналистам, что характер травм членов группы говорит о том, что причиной их гибели стала снежная лавина. Позже эту версию, озвученную Курьяковым, назвали неофициальной. Вслед за Андреем Курьяковым в отставку подала его экс-супруга, зампрокурора Екатеринбурга Венера Курьякова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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