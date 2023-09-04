Жители ХМАО массово бросились оформлять ипотеку

ВТБ: жители ХМАО оформили в августе рекордный объем ипотеки

05 сентября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

За месяц югорчане оформили ипотечных кредитов на сумму в 3,6 миллиарда рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа за август оформили рекордный объем ипотеки. За месяц ВТБ выдал югорчанам кредитов на сумму в 3,6 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали представители банка. «В августе в Югре выдан рекордный объем ипотеки. 3,6 млрд рублей получили жители ХМАО-Югры, по данным ВТБ, в августе на улучшение жилищных условий. Это в 2,4 раза больше чем в июле и на треть превышает масштабные показатели августа 2022», — сообщила журналисту агентства пресс-служба банка. В августе ипотеку оформили 820 югорчан, а в июле было 360 сделок. При этом банкиры отмечают и рост средней суммы жилищных кредитов в Югре, которая сейчас составляет 4,4 миллиона рублей. «За месяц она выросла на 100 тысяч рублей, а за год увеличение составило 250 тысяч рублей. На ситуацию повлияли как намерения жителей приобрести жилье, так и активный спрос на фоне грядущего повышения ставок», — рассказал управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкий рост сделок с недвижимостью из-за новой ставки ЦБ. При этом риелторы ожидают падение цен на съемные квартиры в регионе.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа за август оформили рекордный объем ипотеки. За месяц ВТБ выдал югорчанам кредитов на сумму в 3,6 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали представители банка. «В августе в Югре выдан рекордный объем ипотеки. 3,6 млрд рублей получили жители ХМАО-Югры, по данным ВТБ, в августе на улучшение жилищных условий. Это в 2,4 раза больше чем в июле и на треть превышает масштабные показатели августа 2022», — сообщила журналисту агентства пресс-служба банка. В августе ипотеку оформили 820 югорчан, а в июле было 360 сделок. При этом банкиры отмечают и рост средней суммы жилищных кредитов в Югре, которая сейчас составляет 4,4 миллиона рублей. «За месяц она выросла на 100 тысяч рублей, а за год увеличение составило 250 тысяч рублей. На ситуацию повлияли как намерения жителей приобрести жилье, так и активный спрос на фоне грядущего повышения ставок», — рассказал управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют резкий рост сделок с недвижимостью из-за новой ставки ЦБ. При этом риелторы ожидают падение цен на съемные квартиры в регионе.