05 сентября 2023

Молодая мама из Екатеринбурга, задавившая во сне грудничка, была пьяна

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, материнский капитал, новорожденный, детская поликлиника
Погибшему ребенку было всего 5 месяцев Фото:

Жительница Екатеринбурга, задавившая во сне пятимесячную дочку, находилась в алкогольном опьянении. Инцидент произошел еще в апреле 2023 года.

«Екатеринбурженка проживает с мужем. Свою вину она полностью признала», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свои источники.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что 26-летняя жительница уральской столицы во сне задавила своего ребенка. Девушке грозит до двух лет тюрьмы.

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Жительница Екатеринбурга, задавившая во сне пятимесячную дочку, находилась в алкогольном опьянении. Инцидент произошел еще в апреле 2023 года. «Екатеринбурженка проживает с мужем. Свою вину она полностью признала», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свои источники. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать запрос. Ранее URA.RU писало о том, что 26-летняя жительница уральской столицы во сне задавила своего ребенка. Девушке грозит до двух лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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