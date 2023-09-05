Молодая мама из Екатеринбурга, задавившая во сне грудничка, была пьяна

06 сентября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Погибшему ребенку было всего 5 месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Екатеринбурга, задавившая во сне пятимесячную дочку, находилась в алкогольном опьянении. Инцидент произошел еще в апреле 2023 года. «Екатеринбурженка проживает с мужем. Свою вину она полностью признала», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свои источники. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать запрос. Ранее URA.RU писало о том, что 26-летняя жительница уральской столицы во сне задавила своего ребенка. Девушке грозит до двух лет тюрьмы.

Жительница Екатеринбурга, задавившая во сне пятимесячную дочку, находилась в алкогольном опьянении. Инцидент произошел еще в апреле 2023 года. «Екатеринбурженка проживает с мужем. Свою вину она полностью признала», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свои источники. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать запрос. Ранее URA.RU писало о том, что 26-летняя жительница уральской столицы во сне задавила своего ребенка. Девушке грозит до двух лет тюрьмы.