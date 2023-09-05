Молодая мама из Екатеринбурга, задавившая во сне грудничка, была пьяна

Погибшему ребенку было всего 5 месяцев
Жительница Екатеринбурга, задавившая во сне пятимесячную дочку, находилась в алкогольном опьянении. Инцидент произошел еще в апреле 2023 года.
«Екатеринбурженка проживает с мужем. Свою вину она полностью признала», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свои источники.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве не стали комментировать запрос.
Ранее URA.RU писало о том, что 26-летняя жительница уральской столицы во сне задавила своего ребенка. Девушке грозит до двух лет тюрьмы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.