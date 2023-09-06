Польша послала дерзкий сигнал Путину

Daily Express: Польша укрепила оборону на границе с Россией

06 сентября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Варшава, укрепив оборону, послала сигнал Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польша усилила оборону на границе с Россией, тем самым послав дерзкий сигнал российскому лидеру Владимиру Путину. Так считают авторы материалы в The Daily Express. «Польша укрепляет свои возможности по защите границ, что является четким предупреждением президенту России», — говорится в статье. Авторы уточнили, что польская правящая партия «Право и справедливость» опасается угроз со стороны Беларуси. Также Варшава беспокоится из-за конфликта РФ и Украины. Из-за предполагаемых угроз польские власти уделяют приоритетное внимание усилению обороны на восточной границе страны. По данным издания, для этого Варшава намерена купить дополнительные шесть систем противоракетной обороны Patriot. Польша несколько месяцев подряд выстраивает оборону на белорусской границе из-за опасений нападения ЧВК «Вагнер» с территории республики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Варшава сама провоцирует белорусскую сторону. Как сообщал Life , Польша и Прибалтика намерены вступить в украинский конфликт и готовятся к «отсечению» Калининградской области.

Польша усилила оборону на границе с Россией, тем самым послав дерзкий сигнал российскому лидеру Владимиру Путину. Так считают авторы материалы в The Daily Express. «Польша укрепляет свои возможности по защите границ, что является четким предупреждением президенту России», — говорится в статье. Авторы уточнили, что польская правящая партия «Право и справедливость» опасается угроз со стороны Беларуси. Также Варшава беспокоится из-за конфликта РФ и Украины. Из-за предполагаемых угроз польские власти уделяют приоритетное внимание усилению обороны на восточной границе страны. По данным издания, для этого Варшава намерена купить дополнительные шесть систем противоракетной обороны Patriot. Польша несколько месяцев подряд выстраивает оборону на белорусской границе из-за опасений нападения ЧВК «Вагнер» с территории республики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Варшава сама провоцирует белорусскую сторону. Как сообщал Life, Польша и Прибалтика намерены вступить в украинский конфликт и готовятся к «отсечению» Калининградской области.