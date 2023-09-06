Нарышкин объяснил, почему глава ЦРУ счел его дерзким

Нарышкин высказал Бернсу твердую позицию РФ по спецоперации на Украине
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Сергей Нарышкин заявил, что встреча с Уильямом Бернсом проходила в спокойной атмосфере Фото:

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обвинил главу Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина в дерзости из-за убеждений последнего по целям России в спецоперации. Об этом заявил сам глава российской разведки.

Бернс заявлял, что начальник СВР вел себя дерзко в ходе встречи двух глав ведомств в ноябре 2022 года. По словам начальника СВР, в ходе переговоров он не сказал ничего, что могло бы выйти за рамки США. «Возможно, подтверждение мною нашей твердой линии относительно достижения целей специальной военной операции показалось господину Бернсу „дерзостью“», — сказал Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам главы российской разведки, диалог с Бернсом проходил в достаточно спокойной атмосфере. Кроме того, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обвинил главу Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина в дерзости из-за убеждений последнего по целям России в спецоперации. Об этом заявил сам глава российской разведки. Бернс заявлял, что начальник СВР вел себя дерзко в ходе встречи двух глав ведомств в ноябре 2022 года. По словам начальника СВР, в ходе переговоров он не сказал ничего, что могло бы выйти за рамки США. «Возможно, подтверждение мною нашей твердой линии относительно достижения целей специальной военной операции показалось господину Бернсу „дерзостью“», — сказал Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона». По словам главы российской разведки, диалог с Бернсом проходил в достаточно спокойной атмосфере. Кроме того, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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