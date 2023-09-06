Лондон объявил ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Риши Сунак, stock
Британия признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией, заявил Риши Сунак Фото:

Великобритания признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

«Сегодня мы запрещаем ЧВК „Вагнер“ и признаем ее террористической организацией», — написал Сунак в социальной сети X (бывший Twitter). По его словам, международное сообщество замечает нарушения прав и методы, которыми пользуются бойцы ЧВК, а также их «связи с российским правительством».

Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» будет включена в список террористических организаций Великобритании. Об этом заявляла министр внутренних дел страны Суэлла Браверман. Она подчеркнула, что деятельность группы является угрозой для глобальной безопасности, особенно на Украине и в Африке. Британцы, поддерживающие эту группу, будут подвергаться уголовному преследованию. За подобные действия грозит арест до 14 лет. Кроме того, за ношение символики ЧВК можно будет получить штраф в размере до 6,3 тысячи долларов.

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Великобритания признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак. «Сегодня мы запрещаем ЧВК „Вагнер“ и признаем ее террористической организацией», — написал Сунак в социальной сети X (бывший Twitter). По его словам, международное сообщество замечает нарушения прав и методы, которыми пользуются бойцы ЧВК, а также их «связи с российским правительством». Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» будет включена в список террористических организаций Великобритании. Об этом заявляла министр внутренних дел страны Суэлла Браверман. Она подчеркнула, что деятельность группы является угрозой для глобальной безопасности, особенно на Украине и в Африке. Британцы, поддерживающие эту группу, будут подвергаться уголовному преследованию. За подобные действия грозит арест до 14 лет. Кроме того, за ношение символики ЧВК можно будет получить штраф в размере до 6,3 тысячи долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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