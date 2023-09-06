В Госдуме предрекли повышение ключевой ставки

Депутат Госдумы Аксаков: Центробанк РФ поднимет ключевую ставку

07 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Заседание совета директоров Центробанка РФ состоится 15 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю На заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября, Центробанк РФ примет решение об очередном повышении ключевой ставки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Центральный банк обладает большей информацией о ситуации на рынке. Исходя из нее он и будет принимать решение. Предполагают, что должно быть повышение ключевой ставки. Пока не могу себе представить, в каких пределах», — сказал Анатолий Аксаков. При этом парламентарий не уверен, что регулятор примет решение об обязательной продаже валюты экспортерами. «Напрашивается этот шаг. Хотя на разных дискуссиях звучало, что это не сильно повлияет на курс. Экспортерам нужно обеспечить импорт. Они используют эту валюту, в том числе для импорта. Если они будут продавать валюту, значит, им надо будет опять ее покупать, чтобы обеспечить импорт. Естественно, появляется вопрос о целесообразности меры. Они будут предъявлять дополнительный спрос на валюту», — объяснил собеседник агентства. Ранее на внеочередном заседании Центробанк резко поднял ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Основная причина — резкий рост рисков разгона инфляции на фоне девальвации рубля. Это решение позволило укрепить рубль. Однако зампред Банка России Алексей Заботкин не исключил очередного повышения ставки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября, Центробанк РФ примет решение об очередном повышении ключевой ставки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Центральный банк обладает большей информацией о ситуации на рынке. Исходя из нее он и будет принимать решение. Предполагают, что должно быть повышение ключевой ставки. Пока не могу себе представить, в каких пределах», — сказал Анатолий Аксаков. При этом парламентарий не уверен, что регулятор примет решение об обязательной продаже валюты экспортерами. «Напрашивается этот шаг. Хотя на разных дискуссиях звучало, что это не сильно повлияет на курс. Экспортерам нужно обеспечить импорт. Они используют эту валюту, в том числе для импорта. Если они будут продавать валюту, значит, им надо будет опять ее покупать, чтобы обеспечить импорт. Естественно, появляется вопрос о целесообразности меры. Они будут предъявлять дополнительный спрос на валюту», — объяснил собеседник агентства. Ранее на внеочередном заседании Центробанк резко поднял ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Основная причина — резкий рост рисков разгона инфляции на фоне девальвации рубля. Это решение позволило укрепить рубль. Однако зампред Банка России Алексей Заботкин не исключил очередного повышения ставки.