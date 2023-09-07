Жители Нижнего Тагила не получат больших автобусов

В Нижнем Тагиле появятся 53 малых и средних автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нижнего Тагила продолжат ездить только на малых и средних автобусах. На полсотни подобных машин для городских маршрутов потратят почти полмиллиарда рублей.

Нижний Тагил стал одним из городов Свердловской области, в котором появится партия новых машин для пассажирских перевозок. «В ближайшее время город при поддержке региональных властей закупает 53 новых автобуса», — написал мэр Владислав Пинаев на своей странице ВКонтакте.

В их число входит 35 среднеразмерных СИМАЗа, а также 12 малых «Газелей» и еще шесть ПАЗов. Их общая стоимость оценивается в 414 миллионов рублей.

Техника поступит в Нижний Тагил до февраля следующего года и будет принадлежать городу. Новые машины составят основу возрождаемого муниципального автобусного предприятия, которое отнимет часть маршрутов у коммерческих перевозчиков и составит им конкуренцию. Данный вопрос уже прорабатывается на уровне местной администрации.

Сейчас в городе не эксплуатируются автобусы большого класса, поскольку муниципальные контракты с частными фирмами на перевозку людей не предполагают этого. При этом в списке новых закупаемых машин, заложенных под воссоздание муниципального предприятия, также не оказалось техники большого размера.



В посте Владислава Пинаева в соцсети «Вконтакте» про закупку новой техники горожане оставляют комментарии, в которых называют малые и средние модели «неудобными». Под этой же записью люди жалуются на отсутствие возможности платить за проезд картой, несоблюдением расписания и другие проблемы.



Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Нижнего Тагила. В момент публикации заметки он получен не был.