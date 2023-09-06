Финансовый аналитик Антонов предрек рост доллара, несмотря на срочные меры ЦБ

06 сентября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Ускоренная продажа валюты не предотвратит ослабление курса рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ускоренная продажа валюты Банком России с 14 по 22 сентября не поможет укрепить рубль из-за того, что Минфин РФ будет ежедневно покупать валюту. Об этом в беседе с URA.RU заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, выразив опасения о дальнейшем падении курса нацвалюты. «ЦБ решил ускорить операции по продаже валюты, чтобы сгладить возможные колебания курса рубля в преддверии погашения внешнего долга. Данное решение не оказало влияния на динамику курса рубля, поскольку Минфин с 7 сентября по 5 октября 2023 года будет ежедневно покупать валюту в эквиваленте 13,15 млрд рублей. ЦБР будет продавать, Минфин покупать. Такой механизм называется зеркалированием сделок. В среду на Мосбирже рубль продолжил ослабление. До уровня 100 рублей за доллар остается совсем немного. Без введения дополнительных мер ЦБ и Минфином по стабилизации рубль может продолжить тестирование новых минимумов», — сообщил Антонов. Финансовый аналитик объяснил, для чего Банк России использует механизм зеркаливания сделок. «Он [механизм] используется ЦБ для стерилизации влияния валютных интервенций на внутренний рынок. Когда Минфин покупает валюту для пополнения фондов (например, ФНБ), ЦБ проводит симметричные операции по продаже того же объема валюты на внутреннем рынке. Таким образом сглаживается эффект на рубль и ликвидность банковской системы. Объемы не совпадают, но разница несущественная для рынка, чтобы оказать влияние и развернуть тренд по рублю на укрепление», — отметил он. Центробанк заявил о намерении произвести равномерную продажу иностранной валюты на сумму 150 миллиардов рублей. Регулятор отметил уверенность в том, что это скажется на укреплении нацвалюты. После решения Банка России доллар действительно ослабел на 63 копейки, однако после начал укрепляться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ускоренная продажа валюты Банком России с 14 по 22 сентября не поможет укрепить рубль из-за того, что Минфин РФ будет ежедневно покупать валюту. Об этом в беседе с URA.RU заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, выразив опасения о дальнейшем падении курса нацвалюты. «ЦБ решил ускорить операции по продаже валюты, чтобы сгладить возможные колебания курса рубля в преддверии погашения внешнего долга. Данное решение не оказало влияния на динамику курса рубля, поскольку Минфин с 7 сентября по 5 октября 2023 года будет ежедневно покупать валюту в эквиваленте 13,15 млрд рублей. ЦБР будет продавать, Минфин покупать. Такой механизм называется зеркалированием сделок. В среду на Мосбирже рубль продолжил ослабление. До уровня 100 рублей за доллар остается совсем немного. Без введения дополнительных мер ЦБ и Минфином по стабилизации рубль может продолжить тестирование новых минимумов», — сообщил Антонов. Финансовый аналитик объяснил, для чего Банк России использует механизм зеркаливания сделок. «Он [механизм] используется ЦБ для стерилизации влияния валютных интервенций на внутренний рынок. Когда Минфин покупает валюту для пополнения фондов (например, ФНБ), ЦБ проводит симметричные операции по продаже того же объема валюты на внутреннем рынке. Таким образом сглаживается эффект на рубль и ликвидность банковской системы. Объемы не совпадают, но разница несущественная для рынка, чтобы оказать влияние и развернуть тренд по рублю на укрепление», — отметил он. Центробанк заявил о намерении произвести равномерную продажу иностранной валюты на сумму 150 миллиардов рублей. Регулятор отметил уверенность в том, что это скажется на укреплении нацвалюты. После решения Банка России доллар действительно ослабел на 63 копейки, однако после начал укрепляться.