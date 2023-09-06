06 сентября 2023

Участку Тобола под Курганом вернут состояние времен СССР. Фото, видео

В Кургане очищают реку Тобол от загрязнений
© Служба новостей «URA.RU»
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Чистка Тобола. Омский мост. Курган, омский мост, чистка Тобола
В Кургане очищают реку Тобол от ила Фото:

В Кургане очищают реку Тобол от загрязнений возле Омского моста. По словам рабочих, таких работ на этом участке не проводили со времен СССР. Об этом передает корреспондент URA.RU, который побывал на месте работ.

«Очищаем воду от грязи (ила) в Тоболе возле Омского моста. По трубе закачивается вода с грязью, потом все отстаивается в специальном бассейне, после уже очищенную воду обратно пускаем в старицу реки. Работы будут вестись сезонно», — рассказал один из рабочих корреспонденту URA.RU. По его словам, работы по очистке реки здесь не проводились со времен СССР.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал темпы по очистке главной реки Кургана. До этого глава региона просил Москву выделить миллионы рублей на новую очистку Тобола.

Чистка Тобола. Омский мост. Курган
В Кургане очищают воду в реке Тобол
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
Работы ведутся рядом с Омским мостом
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
Рабочие очищают реку Тобол от загрязнений в виде ила
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
Откаченную воду с илом отстаивают в специальных бассейнах
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
После очищенную воду пускают в старицу реки Тобол
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
По словам рабочих, очистка будет проводиться сезонно
Фото:

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В Кургане очищают реку Тобол от загрязнений возле Омского моста. По словам рабочих, таких работ на этом участке не проводили со времен СССР. Об этом передает корреспондент URA.RU, который побывал на месте работ. «Очищаем воду от грязи (ила) в Тоболе возле Омского моста. По трубе закачивается вода с грязью, потом все отстаивается в специальном бассейне, после уже очищенную воду обратно пускаем в старицу реки. Работы будут вестись сезонно», — рассказал один из рабочих корреспонденту URA.RU. По его словам, работы по очистке реки здесь не проводились со времен СССР. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал темпы по очистке главной реки Кургана. До этого глава региона просил Москву выделить миллионы рублей на новую очистку Тобола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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