Участку Тобола под Курганом вернут состояние времен СССР. Фото, видео

В Кургане очищают реку Тобол от загрязнений

07 сентября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

В Кургане очищают реку Тобол от ила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане очищают реку Тобол от загрязнений возле Омского моста. По словам рабочих, таких работ на этом участке не проводили со времен СССР. Об этом передает корреспондент URA.RU, который побывал на месте работ. «Очищаем воду от грязи (ила) в Тоболе возле Омского моста. По трубе закачивается вода с грязью, потом все отстаивается в специальном бассейне, после уже очищенную воду обратно пускаем в старицу реки. Работы будут вестись сезонно», — рассказал один из рабочих корреспонденту URA.RU. По его словам, работы по очистке реки здесь не проводились со времен СССР. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал темпы по очистке главной реки Кургана. До этого глава региона просил Москву выделить миллионы рублей на новую очистку Тобола. В Кургане очищают воду в реке Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работы ведутся рядом с Омским мостом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рабочие очищают реку Тобол от загрязнений в виде ила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Откаченную воду с илом отстаивают в специальных бассейнах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После очищенную воду пускают в старицу реки Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам рабочих, очистка будет проводиться сезонно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане очищают реку Тобол от загрязнений возле Омского моста. По словам рабочих, таких работ на этом участке не проводили со времен СССР. Об этом передает корреспондент URA.RU, который побывал на месте работ. «Очищаем воду от грязи (ила) в Тоболе возле Омского моста. По трубе закачивается вода с грязью, потом все отстаивается в специальном бассейне, после уже очищенную воду обратно пускаем в старицу реки. Работы будут вестись сезонно», — рассказал один из рабочих корреспонденту URA.RU. По его словам, работы по очистке реки здесь не проводились со времен СССР. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал темпы по очистке главной реки Кургана. До этого глава региона просил Москву выделить миллионы рублей на новую очистку Тобола.