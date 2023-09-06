В Кургане очищают реку Тобол от загрязнений возле Омского моста. По словам рабочих, таких работ на этом участке не проводили со времен СССР. Об этом передает корреспондент URA.RU, который побывал на месте работ.
«Очищаем воду от грязи (ила) в Тоболе возле Омского моста. По трубе закачивается вода с грязью, потом все отстаивается в специальном бассейне, после уже очищенную воду обратно пускаем в старицу реки. Работы будут вестись сезонно», — рассказал один из рабочих корреспонденту URA.RU. По его словам, работы по очистке реки здесь не проводились со времен СССР.
В Кургане очищают реку Тобол от загрязнений возле Омского моста. По словам рабочих, таких работ на этом участке не проводили со времен СССР. Об этом передает корреспондент URA.RU, который побывал на месте работ. «Очищаем воду от грязи (ила) в Тоболе возле Омского моста. По трубе закачивается вода с грязью, потом все отстаивается в специальном бассейне, после уже очищенную воду обратно пускаем в старицу реки. Работы будут вестись сезонно», — рассказал один из рабочих корреспонденту URA.RU. По его словам, работы по очистке реки здесь не проводились со времен СССР. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал темпы по очистке главной реки Кургана. До этого глава региона просил Москву выделить миллионы рублей на новую очистку Тобола.