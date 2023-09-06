В ОДО организовали выставку трофеев, привезенных со спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге сотрудники Окружного дома офицеров (ОДО) привезли в музей трофеи со спецоперации, в список которых вошли оружие и снаряжение переданное странами НАТО армии Украины, а также пулеметы производства СССР. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«В холле Окружного дома офицеров разместили крупнокалиберный пулемет Джона Браунинга М2А1, произведенный в США, польский пулемет ПКМ „Агрессор“, пулемет ДП-27 со времен СССР. Также в музее теперь стоят РПГ, переданное Украине США, великобританский гранатомет NLAW, итальянская беретта, макет обреза, которым пользовались гражданские и беспилотники», — передает корреспондент агентства.

По словам начальника ОДО Андрея Зуева, предметы, которые привезли из зоны спецоперации, пополнят выставку музея, посвященную СВО. «Оружие и снаряжение являются трофейными, совсем недавно оно использовалось на фронте», — добавил Андрей Зуев. На эксклюзивную выставку пригласили юных кадетов, которые ознакомились с нынешним вооружением ВСУ.

Также в Окружном доме офицеров расположили манекены в форме военнослужащих и полиции Украины. На витринах можно увидеть нашивки, опознавательные шевроны ВСУ и пустые гильзы от снарядов, разукрашенные украинскими детьми.

Ранее URA.RU писало, что в ОДО ветераны военной контрразведки «СМЕРШ» встретились с воспитанниками суворовского училища и Центра мужского воспитания «Батя». Детям рассказали про работу Уральского танкового добровольческого корпуса и 7-го мотобатальона в годы ВОВ.