Аналитик оценил возможности ЦБ экстренно спасти рубль

Аналитик Трифонов: Центробанк РФ в силах стабилизировать курс рубля
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Клипарт. Сургут, рубль, монета, экономика, курс валюты, валюта, курс рубля, доллары
Меры ЦБ позволят стабилизировать рубль, заявил Анатолий Трифонов Фото:

Увеличение объема продаж валюты Банком России в десять раз направлено в первую очередь на снижение волатильности курса рубля, что может привести к его укреплению. Такое мнение выразил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«Несомненно, увеличение Центробанком РФ продаж валюты способствует укреплению рубля при прочих равных», — передает слова Трифонова «Газета.ру». Аналитик считает, что ЦБ проявляет гибкость для сглаживания колебаний курса.

Банк России намерен провести равномерную продажу иностранной валюты на 150 миллиардов рублей. Ожидается, что этот шаг укрепит позиции рубля. Также ранее ЦБ повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых в целях обеспечения ценовой стабильности.

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Увеличение объема продаж валюты Банком России в десять раз направлено в первую очередь на снижение волатильности курса рубля, что может привести к его укреплению. Такое мнение выразил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. «Несомненно, увеличение Центробанком РФ продаж валюты способствует укреплению рубля при прочих равных», — передает слова Трифонова «Газета.ру». Аналитик считает, что ЦБ проявляет гибкость для сглаживания колебаний курса. Банк России намерен провести равномерную продажу иностранной валюты на 150 миллиардов рублей. Ожидается, что этот шаг укрепит позиции рубля. Также ранее ЦБ повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых в целях обеспечения ценовой стабильности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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