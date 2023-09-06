За челябинского ветерана СВО можно проголосовать в номинации «Необычные люди». Фото

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Линейка первоклассников с ветераном СВО Сергеем Бормотовым. Челябинск, школьная линейка, бормотов сергей
В Челябинской области выбирают победителя в номинации «Необычные люди» августа Фото:

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области призвал проголосовать в номинации «Необычные люди» августа за ветерана СВО Сергея Бормотова. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в отделении.

«Телерадиокомпания „Южный Урал“ вынесла кандидатуру Бормотова на голосование в номинации „Необычные люди“ августа среди челябинцев. Мы приглашаем отдать за него голос. Ветеран с позывным „Танцор“ ушел на фронт добровольцем, провел там восемь месяцев и получил Георгиевский крест», — уточнили в фонде.

Ветеран представлял регион на первом форуме ветеранов спецоперации в Москве. Теперь занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО при поддержке филиала фонда. Последний день голосования — 7 сентября.

В День знаний, 1 сентября, Бормотов поздравил первоклашек и принял участие в торжественной линейке школы №68 имени героя Евгения Родионова в Челябинске. Ветеран пообещал школьникам, что к ним будут приходить его сослуживцы и проводить уроки патриотизма.

Линейка первоклассников с ветераном СВО Сергеем Бормотовым. Челябинск
Ветеран награжден Георгиевским крестом
Фото:
Бормотов (третий справа в первом ряду) занимается организацией Ассоциации ветеранов СВО Челябинской области
Бормотов (третий справа в первом ряду) занимается организацией Ассоциации ветеранов СВО Челябинской области
Фото:

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области призвал проголосовать в номинации «Необычные люди» августа за ветерана СВО Сергея Бормотова. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в отделении. «Телерадиокомпания „Южный Урал“ вынесла кандидатуру Бормотова на голосование в номинации „Необычные люди“ августа среди челябинцев. Мы приглашаем отдать за него голос. Ветеран с позывным „Танцор“ ушел на фронт добровольцем, провел там восемь месяцев и получил Георгиевский крест», — уточнили в фонде. Ветеран представлял регион на первом форуме ветеранов спецоперации в Москве. Теперь занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО при поддержке филиала фонда. Последний день голосования — 7 сентября. В День знаний, 1 сентября, Бормотов поздравил первоклашек и принял участие в торжественной линейке школы №68 имени героя Евгения Родионова в Челябинске. Ветеран пообещал школьникам, что к ним будут приходить его сослуживцы и проводить уроки патриотизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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