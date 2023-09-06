На выборах в Чайковском суд потребовал зарегистрировать местного депутата

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, кабинка для голосования, выборы 2021
Избиратели смогут проголосовать за Николая Гурылева в сентябре Фото:

Чайковский депутат Николай Гурылев добился регистрации на выборах в думу округа нового созыва. Эта информация содержится на сайте ТИК Чайковского. После отказа в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей Гурылев обратился в суд, который встал на его сторону.

«На основании решения Чайковского городского суда зарегистрировать Гурылева Николая Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №21», — говорится в документе ТИК. Гурылев был зарегистрирован 23 августа.

В решении суда говорится, что кандидат привлек в качестве свидетелей избирателей, которые ставили подписи в его поддержку. В суде они заверили, что собственноручно вносили сведения в подписные листы. Это подтвердила и экспертиза. Ранее URA.RU сообщало, что пять из 21 подписей, предоставленных Гурылевым, при проверке сочли недействительными. Избиратели не сами прописывали в листах фамилию, имя и отчество.

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Чайковский депутат Николай Гурылев добился регистрации на выборах в думу округа нового созыва. Эта информация содержится на сайте ТИК Чайковского. После отказа в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей Гурылев обратился в суд, который встал на его сторону. «На основании решения Чайковского городского суда зарегистрировать Гурылева Николая Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №21», — говорится в документе ТИК. Гурылев был зарегистрирован 23 августа. В решении суда говорится, что кандидат привлек в качестве свидетелей избирателей, которые ставили подписи в его поддержку. В суде они заверили, что собственноручно вносили сведения в подписные листы. Это подтвердила и экспертиза. Ранее URA.RU сообщало, что пять из 21 подписей, предоставленных Гурылевым, при проверке сочли недействительными. Избиратели не сами прописывали в листах фамилию, имя и отчество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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