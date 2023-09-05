05 сентября 2023

В Кургане на месяц продлили закрытие перекрестка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
Перекресток Лермонтова — Новостроек в Северном районе будет закрыт до 15 октября Фото:

Кургане в микрорайоне Северный на месяц продлили ограничение движения для автотранспорта на пересечении улиц Лермонтова — Новостроек. Новый запрет будет действовать до 15 октября. Об этом сообщается на сайте администрации города. Изначально перекресток закрывали до 8 августа для ремонта сетей водопровода.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении проезжих частей улиц Лермонтова — Новостроек до 15.10.2023 года в связи с реконструкцией сетей водопровода», — говорится в документе. Постановление подписано 5 сентября врио замглавы города Кургана Ириной Паскевич.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц зарыли перекресток в Северном из-за реконструкции водопровода диаметром 1000 мм по улице Лермонтова. Также сообщалось, что в центре Кургана до 5 октября перекрыли дорогу по улице Климова

В Кургане до 15 октября продлили запрет на движение автотранспорта на перекрестке Лермонтова — Новостроек
В Кургане до 15 октября продлили запрет на движение автотранспорта на перекрестке Лермонтова — Новостроек

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Кургане в микрорайоне Северный на месяц продлили ограничение движения для автотранспорта на пересечении улиц Лермонтова — Новостроек. Новый запрет будет действовать до 15 октября. Об этом сообщается на сайте администрации города. Изначально перекресток закрывали до 8 августа для ремонта сетей водопровода. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении проезжих частей улиц Лермонтова — Новостроек до 15.10.2023 года в связи с реконструкцией сетей водопровода», — говорится в документе. Постановление подписано 5 сентября врио замглавы города Кургана Ириной Паскевич. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц зарыли перекресток в Северном из-за реконструкции водопровода диаметром 1000 мм по улице Лермонтова. Также сообщалось, что в центре Кургана до 5 октября перекрыли дорогу по улице Климова
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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