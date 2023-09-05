Перекресток Лермонтова — Новостроек в Северном районе будет закрыт до 15 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кургане в микрорайоне Северный на месяц продлили ограничение движения для автотранспорта на пересечении улиц Лермонтова — Новостроек. Новый запрет будет действовать до 15 октября. Об этом сообщается на сайте администрации города. Изначально перекресток закрывали до 8 августа для ремонта сетей водопровода.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении проезжих частей улиц Лермонтова — Новостроек до 15.10.2023 года в связи с реконструкцией сетей водопровода», — говорится в документе. Постановление подписано 5 сентября врио замглавы города Кургана Ириной Паскевич.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц зарыли перекресток в Северном из-за реконструкции водопровода диаметром 1000 мм по улице Лермонтова. Также сообщалось, что в центре Кургана до 5 октября перекрыли дорогу по улице Климова