Столото предлагает жителям ЯНАО ехать за выигрышами в другие регионы

В Новом Уренгое жители не могут обналичить лотерейные билеты из-за отсутствия киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за отсутствия специализированных киосков «Столото» жители не могут обналичить выигрышные билеты. О данной проблеме сообщил URA.RU житель газовой столицы Андрей Каргаполов.

«Мне надо обналичить пять билетов лотереи „Столото“. Общий выигрыш небольшой, но из-за отсутствия в Новом Уренгое специализированных киосков сделать это нельзя. По телефону горячей линии оператор предложил поехать в ближайшие города, где есть их специализированные точки, либо собрать комплект документов и отправить их в Москву, чтобы мне перечислили на тот счет, какой я укажу», — рассказал Андрей Каргаполов корреспонденту агентства.

Собеседник добавил, что попробует обратиться в отделение «Почты России» и получить выигрыш при наличии квитанции. Если не получится, то ему придется отправить билеты в Башкирию, где он их приобрел, чтобы там друзья получили выигрышные суммы.

Корреспондент агентства направил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что если при покупке билета не указывался номер телефона, то выигрыши до 100 000 рублей выплачивает лотерейная сеть «Балт-лото», до 200 000 рублей можно получить в центрах выплаты крупных призов. При себе необходимо иметь паспорт и оригинал билета лотереи.

Ранее URA.RU рассказало, что житель ЯНАО выиграл в лотерею «Все или ничего» восемь миллионов рублей. Примечательно, что ямалец не угадал ни одного верного числа.