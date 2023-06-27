Житель ЯНАО выиграл в лотерею почти восемь миллионов рублей. За билет лотереи «Все или ничего» он заплатил пятьдесят рублей, сообщает пресс-служба лотерейной компании «Столото».
«Легким движением руки 50 рублей превращаются в элегантные 7,7 миллионов. Участник из Ямало-Ненецкого АО купил билет „Все или ничего“ за 50 рублей и выиграл 7 миллионов 792 тысячи 760 рублей», — сообщается в официальном telegram-канале лотерейной компании «Столото».
«Столото» поздравляет победителя. Компания сообщает, что суперприз следующего розыгрыша составит три миллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что житель Ямала выиграл почти два миллиона рублей в лотерею «Рапидо 2.0». За лотерейный билет он заплатил шестьдесят рублей.
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