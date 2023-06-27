27 июня 2023
26 июня 2023

Житель ЯНАО стал богаче на 8 миллионов рублей, купив лотерейный билет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет
Житель ЯНАО выиграл в лотерею почти восемь миллионов рублей Фото:

Житель ЯНАО выиграл в лотерею почти восемь миллионов рублей. За билет лотереи «Все или ничего» он заплатил пятьдесят рублей, сообщает пресс-служба лотерейной компании «Столото».

«Легким движением руки 50 рублей превращаются в элегантные 7,7 миллионов. Участник из Ямало-Ненецкого АО купил билет „Все или ничего“ за 50 рублей и выиграл 7 миллионов 792 тысячи 760 рублей», — сообщается в официальном telegram-канале лотерейной компании «Столото».

«Столото» поздравляет победителя. Компания сообщает, что суперприз следующего розыгрыша составит три миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Ямала выиграл почти два миллиона рублей в лотерею «Рапидо 2.0». За лотерейный билет он заплатил шестьдесят рублей.

Фото:

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Житель ЯНАО выиграл в лотерею почти восемь миллионов рублей. За билет лотереи «Все или ничего» он заплатил пятьдесят рублей, сообщает пресс-служба лотерейной компании «Столото». «Легким движением руки 50 рублей превращаются в элегантные 7,7 миллионов. Участник из Ямало-Ненецкого АО купил билет „Все или ничего“ за 50 рублей и выиграл 7 миллионов 792 тысячи 760 рублей», — сообщается в официальном telegram-канале лотерейной компании «Столото». «Столото» поздравляет победителя. Компания сообщает, что суперприз следующего розыгрыша составит три миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ямала выиграл почти два миллиона рублей в лотерею «Рапидо 2.0». За лотерейный билет он заплатил шестьдесят рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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