Педагогов на День учителя наградят молотками. Фото

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Курганским педагогам и наставникам подарят Знаки детского признания «Сделали наше лето» Фото:

Курганских педагогов, наставников и вожатых в День учителя наградят Знаком детского признания «Сделали наше лето» в виде деревянных молотков. Об этом сообщается на сайте департамента образования и науки Курганской области.

«Знак детского признания „Сделали наше лето“ впервые вручат в Курганской области педагогам, наставникам, тренерам, вожатым и другим работникам, осуществляющим деятельность в сфере детского досуга в летний период. Награждение пройдет в День учителя в муниципальных округах региона», — говорится на сайте ведомства. На деревянных молотках нанесены название знака, региона и год вручения.

Начальник отдела по молодежной политике и допобразованию региона Наталья Шемякина считает введение такой награды своевременным и нужным шагом. По ее словам, это станет дополнительным стимулом для дальнейшей работы.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана посоветовали учителям работать меньше, чтобы выросла зарплата. По мнению мэрии, педагогам необходимо иметь только одну ставку. Также сообщалось, что учителя уезжают из Курганской области за большими зарплатами.

Курганцам на День учителя подарят деревянные молотки, как знак детского признания
Курганцам на День учителя подарят деревянные молотки, как знак детского признания
Фото:

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Курганских педагогов, наставников и вожатых в День учителя наградят Знаком детского признания «Сделали наше лето» в виде деревянных молотков. Об этом сообщается на сайте департамента образования и науки Курганской области. «Знак детского признания „Сделали наше лето“ впервые вручат в Курганской области педагогам, наставникам, тренерам, вожатым и другим работникам, осуществляющим деятельность в сфере детского досуга в летний период. Награждение пройдет в День учителя в муниципальных округах региона», — говорится на сайте ведомства. На деревянных молотках нанесены название знака, региона и год вручения. Начальник отдела по молодежной политике и допобразованию региона Наталья Шемякина считает введение такой награды своевременным и нужным шагом. По ее словам, это станет дополнительным стимулом для дальнейшей работы. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана посоветовали учителям работать меньше, чтобы выросла зарплата. По мнению мэрии, педагогам необходимо иметь только одну ставку. Также сообщалось, что учителя уезжают из Курганской области за большими зарплатами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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