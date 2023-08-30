30 августа 2023

Учителя уезжают из Курганской области за большими зарплатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
Профсоюз педагогических работников назвал причину дефицита кадров в школах Кургана Фото:

В школы Курганской области требуется несколько сотен педагогических работников. Нехватка возникает из-за оттока педагогических кадров в соседние регионы, где средняя заработная плата выше, ответили URA.RU в Курганской областной организации профсоюза работников образования.

«В Курганской области в сфере кадрового обеспечения общеобразовательных организаций постоянно происходят изменения. На начало 2022 — 2023 учебного года по общему образованию педагогических вакансий было 374. Нехватка педагогических кадров наблюдается, как в сельской, так и городской местности. Идет отток педагогических кадров в соседние регионы, где средняя заработная плата выше, чем в нашей области», — пояснили в профсоюзе.

По данным профсоюза, ежегодно в школы приходят порядка 200 молодых специалистов, при этом учителя пенсионного возраста уходят на заслуженных отдых. С 1 сентября этого года молодым специалистам повышена ставка (оклад) практически на 40%, остальным от 20 до 30%. Также молодым педагогам выплачивают ежемесячно в течение трех лет по 3 тысячи рублей к заработной плате в сельской местности. Имеются единовременные выплаты (50 тысяч рублей в Кургане, 30 тысяч рублей — в Шадринске). За классное руководство педагоги будут получать 5 тысяч рублей из федерального бюджета и около 1 тысячи рублей из регионального.

В Кургане по данным на прель 2023 года, в школы требовалось порядка 80 учителей. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что прежде всего требуются учителя математики и иностранного языка, русского языка и литературы, истории, биологии. Руководители школ ведут прием молодых специалистов, которые обычно трудоустраиваются до конца августа. В школах будут вести все предметы за счет совмещения или совместительства, общеобразовательные программы будут выполняться.

Ранее URA.RU писало, что в мэрии Кургана посоветовали учителям работать на одну ставку, чтобы выросла средняя зарплата. Целевой показатель в сфере общего образования на 2023 год установлен в размере 38,5 тысяч рублей без учета классного руководства. Коэффициент совмещения у педагогов в школах в среднем — 1,6 ставки

Заработная плата для вакансий учителей в школах Кургана указана от 11726 рублей; при наличии высшей квалификационной категории — от 15279 рублей
Заработная плата для вакансий учителей в школах Кургана указана от 11726 рублей; при наличии высшей квалификационной категории — от 15279 рублей

.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школы Курганской области требуется несколько сотен педагогических работников. Нехватка возникает из-за оттока педагогических кадров в соседние регионы, где средняя заработная плата выше, ответили URA.RU в Курганской областной организации профсоюза работников образования. «В Курганской области в сфере кадрового обеспечения общеобразовательных организаций постоянно происходят изменения. На начало 2022 — 2023 учебного года по общему образованию педагогических вакансий было 374. Нехватка педагогических кадров наблюдается, как в сельской, так и городской местности. Идет отток педагогических кадров в соседние регионы, где средняя заработная плата выше, чем в нашей области», — пояснили в профсоюзе. По данным профсоюза, ежегодно в школы приходят порядка 200 молодых специалистов, при этом учителя пенсионного возраста уходят на заслуженных отдых. С 1 сентября этого года молодым специалистам повышена ставка (оклад) практически на 40%, остальным от 20 до 30%. Также молодым педагогам выплачивают ежемесячно в течение трех лет по 3 тысячи рублей к заработной плате в сельской местности. Имеются единовременные выплаты (50 тысяч рублей в Кургане, 30 тысяч рублей — в Шадринске). За классное руководство педагоги будут получать 5 тысяч рублей из федерального бюджета и около 1 тысячи рублей из регионального. В Кургане по данным на прель 2023 года, в школы требовалось порядка 80 учителей. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что прежде всего требуются учителя математики и иностранного языка, русского языка и литературы, истории, биологии. Руководители школ ведут прием молодых специалистов, которые обычно трудоустраиваются до конца августа. В школах будут вести все предметы за счет совмещения или совместительства, общеобразовательные программы будут выполняться. Ранее URA.RU писало, что в мэрии Кургана посоветовали учителям работать на одну ставку, чтобы выросла средняя зарплата. Целевой показатель в сфере общего образования на 2023 год установлен в размере 38,5 тысяч рублей без учета классного руководства. Коэффициент совмещения у педагогов в школах в среднем — 1,6 ставки .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...