Учителя уезжают из Курганской области за большими зарплатами

31 августа 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Профсоюз педагогических работников назвал причину дефицита кадров в школах Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школы Курганской области требуется несколько сотен педагогических работников. Нехватка возникает из-за оттока педагогических кадров в соседние регионы, где средняя заработная плата выше, ответили URA.RU в Курганской областной организации профсоюза работников образования. «В Курганской области в сфере кадрового обеспечения общеобразовательных организаций постоянно происходят изменения. На начало 2022 — 2023 учебного года по общему образованию педагогических вакансий было 374. Нехватка педагогических кадров наблюдается, как в сельской, так и городской местности. Идет отток педагогических кадров в соседние регионы, где средняя заработная плата выше, чем в нашей области», — пояснили в профсоюзе. По данным профсоюза, ежегодно в школы приходят порядка 200 молодых специалистов, при этом учителя пенсионного возраста уходят на заслуженных отдых. С 1 сентября этого года молодым специалистам повышена ставка (оклад) практически на 40%, остальным от 20 до 30%. Также молодым педагогам выплачивают ежемесячно в течение трех лет по 3 тысячи рублей к заработной плате в сельской местности. Имеются единовременные выплаты (50 тысяч рублей в Кургане, 30 тысяч рублей — в Шадринске). За классное руководство педагоги будут получать 5 тысяч рублей из федерального бюджета и около 1 тысячи рублей из регионального. В Кургане по данным на прель 2023 года, в школы требовалось порядка 80 учителей. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что прежде всего требуются учителя математики и иностранного языка, русского языка и литературы, истории, биологии. Руководители школ ведут прием молодых специалистов, которые обычно трудоустраиваются до конца августа. В школах будут вести все предметы за счет совмещения или совместительства, общеобразовательные программы будут выполняться. Ранее URA.RU писало, что в мэрии Кургана посоветовали учителям работать на одну ставку, чтобы выросла средняя зарплата. Целевой показатель в сфере общего образования на 2023 год установлен в размере 38,5 тысяч рублей без учета классного руководства. Коэффициент совмещения у педагогов в школах в среднем — 1,6 ставки Заработная плата для вакансий учителей в школах Кургана указана от 11726 рублей; при наличии высшей квалификационной категории — от 15279 рублей скрин: https://don45.kurganobl.ru/deyatelnost/vakansii-obrazovatelnykh-organizatsiy.php . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школы Курганской области требуется несколько сотен педагогических работников. Нехватка возникает из-за оттока педагогических кадров в соседние регионы, где средняя заработная плата выше, ответили URA.RU в Курганской областной организации профсоюза работников образования. «В Курганской области в сфере кадрового обеспечения общеобразовательных организаций постоянно происходят изменения. На начало 2022 — 2023 учебного года по общему образованию педагогических вакансий было 374. Нехватка педагогических кадров наблюдается, как в сельской, так и городской местности. Идет отток педагогических кадров в соседние регионы, где средняя заработная плата выше, чем в нашей области», — пояснили в профсоюзе. По данным профсоюза, ежегодно в школы приходят порядка 200 молодых специалистов, при этом учителя пенсионного возраста уходят на заслуженных отдых. С 1 сентября этого года молодым специалистам повышена ставка (оклад) практически на 40%, остальным от 20 до 30%. Также молодым педагогам выплачивают ежемесячно в течение трех лет по 3 тысячи рублей к заработной плате в сельской местности. Имеются единовременные выплаты (50 тысяч рублей в Кургане, 30 тысяч рублей — в Шадринске). За классное руководство педагоги будут получать 5 тысяч рублей из федерального бюджета и около 1 тысячи рублей из регионального. В Кургане по данным на прель 2023 года, в школы требовалось порядка 80 учителей. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что прежде всего требуются учителя математики и иностранного языка, русского языка и литературы, истории, биологии. Руководители школ ведут прием молодых специалистов, которые обычно трудоустраиваются до конца августа. В школах будут вести все предметы за счет совмещения или совместительства, общеобразовательные программы будут выполняться. Ранее URA.RU писало, что в мэрии Кургана посоветовали учителям работать на одну ставку, чтобы выросла средняя зарплата. Целевой показатель в сфере общего образования на 2023 год установлен в размере 38,5 тысяч рублей без учета классного руководства. Коэффициент совмещения у педагогов в школах в среднем — 1,6 ставки .