В Госдуме нашли способ пополнить бюджет триллионами рублей

Депутат Госдумы Арефьев призвал ввести прогрессивный подоходный налог до 30%

С подоходным налогом в 30% федеральный бюджет получит дополнительно 2,5 триллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России следует расширить подоходный налог до 30%, что принесет в российский бюджет дополнительные 2,5 триллиона рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Мы вносили закон о прогрессивном подоходном налоге. Его до сих пор не рассмотрели, а надо. Там предлагается ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы. Бюджет получил бы 2,5 триллиона рублей, и не надо было бы просить их у олигархов. Мы ничего не придумывали. 28% прогрессивный налог в США. 60% — во Франции. В Норвегии — 28%. В 42 странах мира есть прогрессивный подоходный налог, который собирает пену у олигархов», — сказал Николай Арефьев.

Депутат Госдумы отметил, что в России увеличивается количество богатых людей и их состояние. «У нас за прошлый год у нас прибавилось 22 олигарха. 14 тысяч санкций возложили на нашу страну. Кругом недостаток денег. И вдруг у нас олигархов стало на 22 человека больше. А их состояние на 12 триллионов тоже больше. А в бюджете не хватает 3,5 триллиона рублей», — заключил политик.

На данный момент основная ставка подоходного налога составляет 13%. С 2021 года в России действует закон о повышении ставки НДФЛ для богатых граждан. Россияне, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, ежемесячно отчисляют в казну государства 15% от своих доходов вместо 13. Собранные в результате этой меры средства пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.