Politico: власти США уверяют, что снаряды с обедненным ураном не вредят здоровью

Politico: США объявят о поставках обедненного урана Киеву 6 сентября

06 сентября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Снаряды с обедненным ураном не вредят здоровью людей, пишет Politico Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По словам властей США, рассеянные остатки обедненного урана не представляют радиологической опасности для людей. Передача ВСУ снарядов с обедненным ураном состоится 6 сентября. Об этом пишет издание Politico. «Наличие остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения», — говорится в материале издания. Американский чиновник, знакомый с обсуждениями, сообщил, что администрация президента США Джо Байдена впервые отправит Украине спорные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи. Официальное объявление о пакете помощи ожидается 6 сентября. Оппоненты властей США, включая Международную коалицию по запрету уранового оружия, в ответ утверждают, что контакт или поглощение пыли обедненного урана представляет опасность для здоровья. Все это ведет к риску возникновения рака, заключили в материале. Вашингтон планирует поставить снаряды с обедненным ураном на Украину. Ожидается, что эти снаряды будут использоваться американскими танками Abrams, которые также будут переданы Украине в ближайшие недели. Ранее подобное решение приняли и власти Великобритании. Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина назвала такое решение «вопиющим преступлением». Она выразила опасение, что это решение может привести к непоправимому ущербу окружающей среде и угрожать здоровью людей в долгосрочной перспективе, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По словам властей США, рассеянные остатки обедненного урана не представляют радиологической опасности для людей. Передача ВСУ снарядов с обедненным ураном состоится 6 сентября. Об этом пишет издание Politico. «Наличие остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения», — говорится в материале издания. Американский чиновник, знакомый с обсуждениями, сообщил, что администрация президента США Джо Байдена впервые отправит Украине спорные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи. Официальное объявление о пакете помощи ожидается 6 сентября. Оппоненты властей США, включая Международную коалицию по запрету уранового оружия, в ответ утверждают, что контакт или поглощение пыли обедненного урана представляет опасность для здоровья. Все это ведет к риску возникновения рака, заключили в материале. Вашингтон планирует поставить снаряды с обедненным ураном на Украину. Ожидается, что эти снаряды будут использоваться американскими танками Abrams, которые также будут переданы Украине в ближайшие недели. Ранее подобное решение приняли и власти Великобритании. Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина назвала такое решение «вопиющим преступлением». Она выразила опасение, что это решение может привести к непоправимому ущербу окружающей среде и угрожать здоровью людей в долгосрочной перспективе, передает РАПСИ.