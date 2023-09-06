Глава «Сургутнефтегаза» активно включился в выборы главы Тюменской области. Инсайд

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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз, богданов владимир
Владимир Богданов активно включился в выборы главы Тюменской области Фото:

Глава «Сургутнефтегаза» (СНГ) Владимир Богданов активно включился в кампанию по выборам губернатора Тюменской области. Он высоко оценил работу действующего губернатора Александра Моора в должности главы региона и дал подчиненным команду способствовать его переизбранию на территориях присутствия корпорации. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте «тюменской матрешки».

«Глава „Сургутнефтегаза“ Богданов активно включился в кампанию по выборам губернатора Тюменской области. Он высоко оценил пятилетнюю работу Моора в должности главы региона и дал подчиненным команду включить режим максимального благоприятствования его переизбранию на территориях присутствия корпорации. В нефтяной компании запущены механизмы производственной мобилизации, чтобы сотрудники пришли 10 сентября на избирательные участки», — сообщил инсайдер.

По словам другого информатора, признаком взаимной симпатии стала поездка Моора на празднование дня нефтяника в Сургут. «У полпреда УрФО Владимира Якушева тоже сложились хорошие отношения с Богдановым. Благодаря этому, в 2014 году, когда он избирался на пост главы Тюменской области, то получил в самом крупном городе ХМАО — Сургуте больше 80% процентов голосов в свою поддержку», — рассказал собеседник агентства.

В правительство Тюменской области и пресс-службу «Сургутнефтегаза» направлены запросы. Ответ властей на момент публикации новости не поступил. В пресс-службе нефтяной компании журналисту пояснили, что не будут комментировать избирательную кампанию.

Ранее URA.RU сообщало о высоких показателях явки на досрочном голосовании по выборам главы Тюменской области. По данным инсайдеров, это связано с проведением голосовании на месторождениях СНГ.

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Глава «Сургутнефтегаза» (СНГ) Владимир Богданов активно включился в кампанию по выборам губернатора Тюменской области. Он высоко оценил работу действующего губернатора Александра Моора в должности главы региона и дал подчиненным команду способствовать его переизбранию на территориях присутствия корпорации. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте «тюменской матрешки». «Глава „Сургутнефтегаза“ Богданов активно включился в кампанию по выборам губернатора Тюменской области. Он высоко оценил пятилетнюю работу Моора в должности главы региона и дал подчиненным команду включить режим максимального благоприятствования его переизбранию на территориях присутствия корпорации. В нефтяной компании запущены механизмы производственной мобилизации, чтобы сотрудники пришли 10 сентября на избирательные участки», — сообщил инсайдер. По словам другого информатора, признаком взаимной симпатии стала поездка Моора на празднование дня нефтяника в Сургут. «У полпреда УрФО Владимира Якушева тоже сложились хорошие отношения с Богдановым. Благодаря этому, в 2014 году, когда он избирался на пост главы Тюменской области, то получил в самом крупном городе ХМАО — Сургуте больше 80% процентов голосов в свою поддержку», — рассказал собеседник агентства. В правительство Тюменской области и пресс-службу «Сургутнефтегаза» направлены запросы. Ответ властей на момент публикации новости не поступил. В пресс-службе нефтяной компании журналисту пояснили, что не будут комментировать избирательную кампанию. Ранее URA.RU сообщало о высоких показателях явки на досрочном голосовании по выборам главы Тюменской области. По данным инсайдеров, это связано с проведением голосовании на месторождениях СНГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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