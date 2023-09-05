Нефтяной генерал Богданов помог главе ХМАО с явкой на выборах тюменского губернатора

Договоренности губернатора ХМАО и главы «Сургутнефтегаза» помогли повысить явку на выборах тюменского губернатора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Бонданов помог губернатору ХМАО Наталье Комаровой повысить явку на досрочном голосовании по выборам главы Тюменской области. Об этом рассказал URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте. По его словам, договоренности Комаровой и главы «Сургутнефтегаза» позволили получить за неделю до Единого дня голосования более 10 тысяч голосов югорских нефтяников и газовиков — на губернаторских выборах в 2018 году этот показатель был ниже.

«Нефтяной генерал Богданов помог губернатору ХМАО с явкой на выборах губернатора тюменской области. Договоренности Комаровой и главы „Сургутнефтегаза“ позволили получить за неделю до Единого дня голосования более 10 тысяч голосов югорских нефтяников и газовиков. На губернаторских выборах в 2018 году этот показатель был ниже», — сообщил инсайдер.

По данным собеседника агентства из нефтегазового истеблишмента, в СНГ стало работать больше югорчан. «На прошлых выборах нефтяники указывали, что на месторождениях трудились в основном вахтовики из других регионов РФ, не входящих в состав „тюменской матрешки“. Поэтому допуск на закрытые объекты из-за нескольких человек с пропиской в ХМАО руководство компании считало не вполне целесообразным. Кроме того, сыграло роли и открытие новых месторождений СНГ в Октябрьском и Ханты-Мансийском районе, на которых трудится много местных. Вероятно, это тоже стало одной из причин роста явки», — сообщает инсайдер.

По данным избиркома ХМАО, на 4 сентября досрочно на выборах губернатора Тюменской области проголосовало 10 363 человека. Это 0,90% от общего числа избирателей. Статистику по 2018 году в ведомстве пообещали предоставить позже.

В пресс-службе «Сургутнефтегаза» в ответ на запрос журналиста агентства пояснили, что не комментируют выборы. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор Моор заручился поддержкой нефтяников перед выборами. Он прибыл в Сургут, чтобы поздравить сотрудников нефтяных и газовых компаний с профессиональным праздником.