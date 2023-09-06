В ООН выступили против применения снарядов с обедненным ураном

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Снаряды входят в новый пакет военной помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ООН обеспокоены применением обедненного урана «в любой точке мира». Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя решение США передать снаряды этого типа Украине.

«Мы обеспокоены применением обедненного урана в любой точке мира. Беспокойство было постоянным и сохраняется до сих пор», — заявил Хак, отвечая на вопрос издания «РИА Новости».

Ранее в Пентагоне сообщили, что США одобрили поставку Украине снарядов с обедненным ураном. Они входят в новый пакет военной помощи и предназначаются для танков Abrams.

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ООН обеспокоены применением обедненного урана «в любой точке мира». Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя решение США передать снаряды этого типа Украине. «Мы обеспокоены применением обедненного урана в любой точке мира. Беспокойство было постоянным и сохраняется до сих пор», — заявил Хак, отвечая на вопрос издания «РИА Новости». Ранее в Пентагоне сообщили, что США одобрили поставку Украине снарядов с обедненным ураном. Они входят в новый пакет военной помощи и предназначаются для танков Abrams.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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