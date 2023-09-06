Курганский чиновник рассказал, кому из работников поднимут зарплату

В Курганской области поднимут зарплату работникам бюджетной сферы

На индексацию зарплаты ежегодно будет выделяться более 650 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области повысят зарплату всем категориям работников бюджетной сферы с 1 января 2024 года. Об этом рассказал директор департамента финансов Курганской области Александр Голощапов. Меры коснутся сотрудников учреждений образования, культуры, гражданской защиты и других.

«С первого января 2024 года зарплата будет повышена всем категориям работников бюджетной сферы. К ним относятся учреждения образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, учреждения по труду и занятости, гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Изменения коснутся специалистов региональных органов госвласти и органов местного самоуправления. Ежегодно на эти цели из областного бюджета будут направляться более 650 миллионов рублей в год», — рассказал Голощапов в видео, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области.

По словам чиновника, решение увеличить зарплаты принималось еще в начале 2023 года, но было отложено до следующего года из-за весенних пожаров. Средства, которые пойдут на индексацию, получены «в результате мероприятий, которые позволили снизить неэффективные расходы». Всего было сэкономлено более двух миллиардов рублей, отметил Голощапов.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил об увеличении зарплат на 10% государственным и муниципальным служащим. Индексация коснется более 16 тысяч жителей региона.