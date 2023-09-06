Bloomberg: Китай смягчил позицию по Украине перед саммитом G20

07 сентября 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Китай смягчил прежнее отношение к Украине перед саммитом G20 (фото из архива) Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии Китай смягчил прежнее отношение к Украине накануне саммита «Большой двадцатки» (G20) по сравнению с высказываниями в 2022 году. Прежде страна занимала нейтральную позицию и не оказывала открытую поддержку России. «Раньше Китай сохранял нейтральную позицию и воздерживался от открытой поддержки Москвы в этом вопросе. Однако китайские представители, участвовавшие в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20 заняли более мягкую позицию по Украине по сравнению с прошлым годом», — цитирует слова высокопоставленного чиновника из Франции Bloomberg . Собеседник издания отметил, что открытую поддержку России оказывает Индия, которая отказывается осуждать проведение спецоперации. Годом ранее полный зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии назвали «риторической победой России». При этом в Британии заявили, что Россию поддерживает больше половины мира.

Китай смягчил прежнее отношение к Украине накануне саммита «Большой двадцатки» (G20) по сравнению с высказываниями в 2022 году. Прежде страна занимала нейтральную позицию и не оказывала открытую поддержку России. «Раньше Китай сохранял нейтральную позицию и воздерживался от открытой поддержки Москвы в этом вопросе. Однако китайские представители, участвовавшие в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20 заняли более мягкую позицию по Украине по сравнению с прошлым годом», — цитирует слова высокопоставленного чиновника из Франции Bloomberg. Собеседник издания отметил, что открытую поддержку России оказывает Индия, которая отказывается осуждать проведение спецоперации. Годом ранее полный зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии назвали «риторической победой России». При этом в Британии заявили, что Россию поддерживает больше половины мира.