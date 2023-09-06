Столичные «инвесторы» оптом скупают строящиеся квартиры в Тюмени

Тюменские риэлторы отмечают всплеск активности московских «инвесторов», которые оптом покупают квартиры в строящихся домах и затем перепродают по завышенной цене. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюменской области.
«Жители столичного региона называют это „инвестиции“ — покупают квартиры на стадии строительства, пока они стоят на 20-30% дешевле. А затем, когда дом уже сдан, продают за полную цену или даже дороже. Количество таких „инвесторов“ постоянно растет», — пояснил собеседник URA.RU.
В федеральном агентстве «Этажи» URA.RU подтвердили, что такая схема действительно есть, причем в последние месяцы она стала развиваться активнее, чем в прошлом году. «Схема есть давно, ей всегда пользовались жители северных округов „матрешки“. Сейчас москвичи тоже так делают», — сообщили URA.RU в «Этажах».
Риэлторы отмечают, что в данный момент объемы таких «инвестиций» не настолько высоки, чтобы говорить об их влиянии на рынок недвижимости или цены на жилье в Тюмени. Однако, если схема продолжит развиваться, ее воздействие на тюменское строительство будет непредсказуемым. Ранее URA.RU рассказало, что рост спроса на вторичную недвижимость в Тюмени повлиял на ее стоимость.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.