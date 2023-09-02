В Тюмени поднялись цены на вторичном рынке жилья

В Тюмени по вторичному рынку средние цены на квартиры за месяц увеличились на 1,5% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени из-за выросшей ключевой ставки в августе поднялись цены на вторичном рынке жилья на 1,5% до 111,5 тысяч рублей за квадратный метр. Такие данные приводит сервис «Циан.Аналитика».

«Если в целом по вторичному рынку средние цены за месяц увеличились на 1,5%, то в „новинках“ рынка объявлениях, которые за последний месяц появились на сайте впервые, рост сразу на 2,2%. В первом полугодии этого года собственники не завышали цены, „новинки“ выходили в продажу в среднем на 0,4% дороже рынка, сейчас на фоне роста спроса продавцы стали смелее», — передают слова аналитиков журналисты «РБК Тюмень».

Ранее Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Банк России был вынужден повысить ставку из-за разогрева инфляции в стране. После этого URA.RU рассказало о последствиях поднятия ключевой ставки и о мерах, которые можно было предпринять.