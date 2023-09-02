02 сентября 2023

В Тюмени поднялись цены на вторичном рынке жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени по вторичному рынку средние цены на квартиры за месяц увеличились на 1,5% Фото:

В Тюмени из-за выросшей ключевой ставки в августе поднялись цены на вторичном рынке жилья на 1,5% до 111,5 тысяч рублей за квадратный метр. Такие данные приводит сервис «Циан.Аналитика».

«Если в целом по вторичному рынку средние цены за месяц увеличились на 1,5%, то в „новинках“ рынка объявлениях, которые за последний месяц появились на сайте впервые, рост сразу на 2,2%. В первом полугодии этого года собственники не завышали цены, „новинки“ выходили в продажу в среднем на 0,4% дороже рынка, сейчас на фоне роста спроса продавцы стали смелее», — передают слова аналитиков журналисты «РБК Тюмень».

Ранее Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Банк России был вынужден повысить ставку из-за разогрева инфляции в стране. После этого URA.RU рассказало о последствиях поднятия ключевой ставки и о мерах, которые можно было предпринять.

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В Тюмени из-за выросшей ключевой ставки в августе поднялись цены на вторичном рынке жилья на 1,5% до 111,5 тысяч рублей за квадратный метр. Такие данные приводит сервис «Циан.Аналитика». «Если в целом по вторичному рынку средние цены за месяц увеличились на 1,5%, то в „новинках“ рынка объявлениях, которые за последний месяц появились на сайте впервые, рост сразу на 2,2%. В первом полугодии этого года собственники не завышали цены, „новинки“ выходили в продажу в среднем на 0,4% дороже рынка, сейчас на фоне роста спроса продавцы стали смелее», — передают слова аналитиков журналисты «РБК Тюмень». Ранее Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Банк России был вынужден повысить ставку из-за разогрева инфляции в стране. После этого URA.RU рассказало о последствиях поднятия ключевой ставки и о мерах, которые можно было предпринять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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