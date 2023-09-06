Власти изменят порядок наследования жилья по военной ипотеке

07 сентября 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Супруги и несовершеннолетние дети погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине могут получить приоритет в наследовании жилья, которое приобретено в собственность по программе военной ипотеки. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ Тамбовской облдумой. «Предлагается призывать к наследованию такого жилья членов семьи погибшего участника СВО. К ним законопроект относит супругу, несовершеннолетних детей и детей старше 19 лет, которые стали инвалидами до достижения совершеннолетнего возраста, детей до 23 лет, которые очно обучаются в образовательных учреждениях и лиц, находящихся на иждивении военнослужащих», — написали «Ведомости» со ссылкой на документ. Как пояснила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова, законопроект предлагает изменить порядок наследования, разделив наследников первой очереди, и отдать приоритет жене, несовершеннолетним детям и детям-инвалидам старше 18 лет. «Предложения отвечают интересам узкого круга, самых незащищенных членов семьи», — подчеркнула Волкова. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что документ нужно проверить на наличие «подводных камней». «Скорее всего регионы столкнулись со случаем, когда ребенок и супруга остались без жилья после гибели военнослужащего или увязли в судебных процедурах. Это объясняет такую инициативу», — сказал он. Ранее в Госдуме предложили списать долги участникам СВО, которые погибли или стали инвалидами первой группы. С таким законопроектом выступила рабочая группа по вопросам спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Супруги и несовершеннолетние дети погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине могут получить приоритет в наследовании жилья, которое приобретено в собственность по программе военной ипотеки. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ Тамбовской облдумой. «Предлагается призывать к наследованию такого жилья членов семьи погибшего участника СВО. К ним законопроект относит супругу, несовершеннолетних детей и детей старше 19 лет, которые стали инвалидами до достижения совершеннолетнего возраста, детей до 23 лет, которые очно обучаются в образовательных учреждениях и лиц, находящихся на иждивении военнослужащих», — написали «Ведомости» со ссылкой на документ. Как пояснила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова, законопроект предлагает изменить порядок наследования, разделив наследников первой очереди, и отдать приоритет жене, несовершеннолетним детям и детям-инвалидам старше 18 лет. «Предложения отвечают интересам узкого круга, самых незащищенных членов семьи», — подчеркнула Волкова. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что документ нужно проверить на наличие «подводных камней». «Скорее всего регионы столкнулись со случаем, когда ребенок и супруга остались без жилья после гибели военнослужащего или увязли в судебных процедурах. Это объясняет такую инициативу», — сказал он. Ранее в Госдуме предложили списать долги участникам СВО, которые погибли или стали инвалидами первой группы. С таким законопроектом выступила рабочая группа по вопросам спецоперации.