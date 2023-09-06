Тюменец Сайфуллин, награжденный званием герой России, хочет вернуться на фронт

07 сентября 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Бойцы, получившие тяжелые ранения, являются примером для поколения молодых офицеров, заявил Сайфуллин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раненый в ходе спецоперации житель Тюменской области герой России Рустам Сайфуллин заявил, что хочет как можно скорее восстановится и вернуться на фронт. О своем желании военнослужащий рассказал в интервью. «Я сейчас прилагаю максимальные усилия, чтобы как можно быстрее восстановится и встать в строй, потому что имея опыт, который приобретен за более чем двадцатилетний стаж, я не имею права, просто… я обязан передать данный опыт. Поэтому, конечно, сейчас, как я только восстановлюсь, я постараюсь, да», — передают слова Сайфуллина РИА Новости. Он добавил, что если не сможет сражаться на передовой, то согласен служить в штабе. Герой России считает, что военнослужащие, получившие тяжелые ранения, не имеют права проявлять слабость, потому что являются примером для поколения молодых офицеров. Сайфуллин получил серьезное ранение в ходе участия в специальной военной операции. Ему под ноги упала бомба. Чтобы спасти жизнь военному, врачи провели 11 операций.

Раненый в ходе спецоперации житель Тюменской области герой России Рустам Сайфуллин заявил, что хочет как можно скорее восстановится и вернуться на фронт. О своем желании военнослужащий рассказал в интервью. «Я сейчас прилагаю максимальные усилия, чтобы как можно быстрее восстановится и встать в строй, потому что имея опыт, который приобретен за более чем двадцатилетний стаж, я не имею права, просто… я обязан передать данный опыт. Поэтому, конечно, сейчас, как я только восстановлюсь, я постараюсь, да», — передают слова Сайфуллина РИА Новости. Он добавил, что если не сможет сражаться на передовой, то согласен служить в штабе. Герой России считает, что военнослужащие, получившие тяжелые ранения, не имеют права проявлять слабость, потому что являются примером для поколения молодых офицеров. Сайфуллин получил серьезное ранение в ходе участия в специальной военной операции. Ему под ноги упала бомба. Чтобы спасти жизнь военному, врачи провели 11 операций.