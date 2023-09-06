Тюменец Сайфуллин, награжденный званием герой России, хочет вернуться на фронт

Раненый в ходе спецоперации житель Тюменской области герой России Рустам Сайфуллин заявил, что хочет как можно скорее восстановится и вернуться на фронт. О своем желании военнослужащий рассказал в интервью.
«Я сейчас прилагаю максимальные усилия, чтобы как можно быстрее восстановится и встать в строй, потому что имея опыт, который приобретен за более чем двадцатилетний стаж, я не имею права, просто… я обязан передать данный опыт. Поэтому, конечно, сейчас, как я только восстановлюсь, я постараюсь, да», — передают слова Сайфуллина РИА Новости.
Он добавил, что если не сможет сражаться на передовой, то согласен служить в штабе. Герой России считает, что военнослужащие, получившие тяжелые ранения, не имеют права проявлять слабость, потому что являются примером для поколения молодых офицеров.
Сайфуллин получил серьезное ранение в ходе участия в специальной военной операции. Ему под ноги упала бомба. Чтобы спасти жизнь военному, врачи провели 11 операций.
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