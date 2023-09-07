Business Insider: решение РФ по нефти сильно ударит по экономике Запада

Business Insider: дорожающая нефть помешает Западу в борьбе с инфляцией

07 сентября 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

Рост цен на нефть может продлить инфляцию на Западе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рост цен на нефть, вызванный сокращением объема добычи ресурса Россией, может помешать Западу побороть высокую инфляцию. Об этом написали в издании Business Insider со ссылкой на аналитиков. «Эти шаги [сокращение добычи нефти] значительно ужесточают глобальный нефтяной рынок и могут привести только к одному: более высоким ценам на нефть во всем мире», — передает издание слова старшего вице-президента исследовательской фирмы Rystad Energy Хорхе Леона. По словам эксперта, высокие цены на энергоресурс могут привести к ужесточению налогово-бюджетной политики на Западе. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей, пишет MK.RU . Также сообщалось о повышении цен на нефть марки Brent на более чем до 91 доллара за баррель, передает RT.

Рост цен на нефть, вызванный сокращением объема добычи ресурса Россией, может помешать Западу побороть высокую инфляцию. Об этом написали в издании Business Insider со ссылкой на аналитиков. «Эти шаги [сокращение добычи нефти] значительно ужесточают глобальный нефтяной рынок и могут привести только к одному: более высоким ценам на нефть во всем мире», — передает издание слова старшего вице-президента исследовательской фирмы Rystad Energy Хорхе Леона. По словам эксперта, высокие цены на энергоресурс могут привести к ужесточению налогово-бюджетной политики на Западе. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей, пишет MK.RU. Также сообщалось о повышении цен на нефть марки Brent на более чем до 91 доллара за баррель, передает RT.