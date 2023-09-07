Business Insider: решение РФ по нефти сильно ударит по экономике Запада

Business Insider: дорожающая нефть помешает Западу в борьбе с инфляцией
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Рост цен на нефть может продлить инфляцию на Западе Фото:

Рост цен на нефть, вызванный сокращением объема добычи ресурса Россией, может помешать Западу побороть высокую инфляцию. Об этом написали в издании Business Insider со ссылкой на аналитиков.

«Эти шаги [сокращение добычи нефти] значительно ужесточают глобальный нефтяной рынок и могут привести только к одному: более высоким ценам на нефть во всем мире», — передает издание слова старшего вице-президента исследовательской фирмы Rystad Energy Хорхе Леона. По словам эксперта, высокие цены на энергоресурс могут привести к ужесточению налогово-бюджетной политики на Западе.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей, пишет MK.RU. Также сообщалось о повышении цен на нефть марки Brent на более чем до 91 доллара за баррель, передает RT.

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Рост цен на нефть, вызванный сокращением объема добычи ресурса Россией, может помешать Западу побороть высокую инфляцию. Об этом написали в издании Business Insider со ссылкой на аналитиков. «Эти шаги [сокращение добычи нефти] значительно ужесточают глобальный нефтяной рынок и могут привести только к одному: более высоким ценам на нефть во всем мире», — передает издание слова старшего вице-президента исследовательской фирмы Rystad Energy Хорхе Леона. По словам эксперта, высокие цены на энергоресурс могут привести к ужесточению налогово-бюджетной политики на Западе. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей, пишет MK.RU. Также сообщалось о повышении цен на нефть марки Brent на более чем до 91 доллара за баррель, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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