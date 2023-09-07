В Часовом Яру под Артемовском наблюдается скопление сил ВСУ

07 сентября 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

ВСУ скапливают войска вблизи Артемовска Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Часов Яр и селе Богдановка под Артемовском (Бахмутом) наблюдается скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующий в группировке ВС России «Юг». «Сейчас мы с вами находимся [с беспилотника] над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища [в ДНР], рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество [украинских бойцов]. Происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», — заявил военный РИА Новости. По его словам, из этих населенных пунктов везутся боеприпасы на позиции около линии фронта. Артемовск был освобожден российскими силами 20 мая. После этого ВСУ пытаются отвоевать город. Недавно командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские войска хотели взять железную дорогу на артемовском направлении. Однако несмотря на непрерывные атаки со стороны Киева, ВС России успешно отразили попытку захвата, пишет телеканал 360. Также в Минобороны сообщали, что Армия РФ нанесла огневое поражение украинской 17-й танковой бригаде в районе города, передает Life .

В городе Часов Яр и селе Богдановка под Артемовском (Бахмутом) наблюдается скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующий в группировке ВС России «Юг». «Сейчас мы с вами находимся [с беспилотника] над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища [в ДНР], рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество [украинских бойцов]. Происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», — заявил военный РИА Новости. По его словам, из этих населенных пунктов везутся боеприпасы на позиции около линии фронта. Артемовск был освобожден российскими силами 20 мая. После этого ВСУ пытаются отвоевать город. Недавно командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские войска хотели взять железную дорогу на артемовском направлении. Однако несмотря на непрерывные атаки со стороны Киева, ВС России успешно отразили попытку захвата, пишет телеканал 360. Также в Минобороны сообщали, что Армия РФ нанесла огневое поражение украинской 17-й танковой бригаде в районе города, передает Life.