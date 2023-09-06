06 сентября 2023

Уровень реки Туры в Тюмени начал подниматься после исторического минимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Обмелевшая Тура. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура, обмеление, обмеление туры
Уровень воды непрерывно падал в течение недели Фото:

В Тюменской области прекратилось обмеление реки Туры, уровень которой 6 сентября побил исторический антирекорд и составил -85 см. Данные измерений разместил тюменский гидропост.

«По данным тюменского гидропоста на 7 сентября уровень воды в Туре составляет -84 см», — указано в сводке. До этого падение уровня воды в Туре было беспрерывным уже в течение недели. С 1 сентября он упал с -77 см до -85 см.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменское правительство попросило у федеральных властей деньги на расчистку Туры. Это должно помочь оздоровить объект, однако никак не изменит ситуации с обмелением реки.

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В Тюменской области прекратилось обмеление реки Туры, уровень которой 6 сентября побил исторический антирекорд и составил -85 см. Данные измерений разместил тюменский гидропост. «По данным тюменского гидропоста на 7 сентября уровень воды в Туре составляет -84 см», — указано в сводке. До этого падение уровня воды в Туре было беспрерывным уже в течение недели. С 1 сентября он упал с -77 см до -85 см. Ранее URA.RU сообщало, что тюменское правительство попросило у федеральных властей деньги на расчистку Туры. Это должно помочь оздоровить объект, однако никак не изменит ситуации с обмелением реки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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