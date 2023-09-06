Уровень реки Туры в Тюмени начал подниматься после исторического минимума

07 сентября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Уровень воды непрерывно падал в течение недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области прекратилось обмеление реки Туры, уровень которой 6 сентября побил исторический антирекорд и составил -85 см. Данные измерений разместил тюменский гидропост. «По данным тюменского гидропоста на 7 сентября уровень воды в Туре составляет -84 см», — указано в сводке. До этого падение уровня воды в Туре было беспрерывным уже в течение недели. С 1 сентября он упал с -77 см до -85 см. Ранее URA.RU сообщало, что тюменское правительство попросило у федеральных властей деньги на расчистку Туры. Это должно помочь оздоровить объект, однако никак не изменит ситуации с обмелением реки.

В Тюменской области прекратилось обмеление реки Туры, уровень которой 6 сентября побил исторический антирекорд и составил -85 см. Данные измерений разместил тюменский гидропост. «По данным тюменского гидропоста на 7 сентября уровень воды в Туре составляет -84 см», — указано в сводке. До этого падение уровня воды в Туре было беспрерывным уже в течение недели. С 1 сентября он упал с -77 см до -85 см. Ранее URA.RU сообщало, что тюменское правительство попросило у федеральных властей деньги на расчистку Туры. Это должно помочь оздоровить объект, однако никак не изменит ситуации с обмелением реки.