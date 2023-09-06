В Кургане за сотни тысяч рублей продают «счастливую купюру». Скрин

07 сентября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Курганцы продают купюры с красивыми номерами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане выставили на продажу купюру в 500 рублей с красивым номером. Продавец установил цену в 350 000 рублей. Об этом сообщается на сервисе объявлений Avito. «Очень счастливая купюра. С такими цифрами она принесет ее владельцу финансовую независимость и благополучие. Эту купюру можно подарить близкому человеку и носить ее в кошельке она будет очень эффектно притягивать деньги. Цена: 350 000 рублей», — указано в описании объявления. Сообщается, что на купюре напечатан номер «8333388». Между тем, на продажу также выставили купюру в 50 рублей с зеркальным номером. На ней изображены цифры «3273723». Владелец объявления установил цену за данную купюру в 250 000 рублей. Также в сервисе объявлений появилась информация о продаже купюры в 5 000 рублей с номером «6666666». Ранее URA.RU писало, что курганец продавал коллекцию монет за десятки миллионов рублей. Среди его коллекции: монеты СССР и современной России. Самая низкая стоимость денег из коллекции курганца — 50 тысяч рублей. Курганец продают за 350 тысяч рублей с красивым номером Фото: скрин сайта Avito Коллекционер купюр с красивыми номерами продает 50 рублей за 250 000 Фото: скрин сайта Avito В Кургане продают пятитысячную купюру с номером из семи «6» Фото: скрин сайта Avito

В Кургане выставили на продажу купюру в 500 рублей с красивым номером. Продавец установил цену в 350 000 рублей. Об этом сообщается на сервисе объявлений Avito. «Очень счастливая купюра. С такими цифрами она принесет ее владельцу финансовую независимость и благополучие. Эту купюру можно подарить близкому человеку и носить ее в кошельке она будет очень эффектно притягивать деньги. Цена: 350 000 рублей», — указано в описании объявления. Сообщается, что на купюре напечатан номер «8333388». Между тем, на продажу также выставили купюру в 50 рублей с зеркальным номером. На ней изображены цифры «3273723». Владелец объявления установил цену за данную купюру в 250 000 рублей. Также в сервисе объявлений появилась информация о продаже купюры в 5 000 рублей с номером «6666666». Ранее URA.RU писало, что курганец продавал коллекцию монет за десятки миллионов рублей. Среди его коллекции: монеты СССР и современной России. Самая низкая стоимость денег из коллекции курганца — 50 тысяч рублей.