В Кургане выставили на продажу купюру в 500 рублей с красивым номером. Продавец установил цену в 350 000 рублей. Об этом сообщается на сервисе объявлений Avito.
«Очень счастливая купюра. С такими цифрами она принесет ее владельцу финансовую независимость и благополучие. Эту купюру можно подарить близкому человеку и носить ее в кошельке она будет очень эффектно притягивать деньги. Цена: 350 000 рублей», — указано в описании объявления. Сообщается, что на купюре напечатан номер «8333388».
Между тем, на продажу также выставили купюру в 50 рублей с зеркальным номером. На ней изображены цифры «3273723». Владелец объявления установил цену за данную купюру в 250 000 рублей. Также в сервисе объявлений появилась информация о продаже купюры в 5 000 рублей с номером «6666666».
Ранее URA.RU писало, что курганец продавал коллекцию монет за десятки миллионов рублей. Среди его коллекции: монеты СССР и современной России. Самая низкая стоимость денег из коллекции курганца — 50 тысяч рублей.
Курганец продают за 350 тысяч рублей с красивым номером
Фото: скрин сайта Avito
Коллекционер купюр с красивыми номерами продает 50 рублей за 250 000
Фото: скрин сайта Avito
В Кургане продают пятитысячную купюру с номером из семи «6»
В Кургане выставили на продажу купюру в 500 рублей с красивым номером. Продавец установил цену в 350 000 рублей. Об этом сообщается на сервисе объявлений Avito. «Очень счастливая купюра. С такими цифрами она принесет ее владельцу финансовую независимость и благополучие. Эту купюру можно подарить близкому человеку и носить ее в кошельке она будет очень эффектно притягивать деньги. Цена: 350 000 рублей», — указано в описании объявления. Сообщается, что на купюре напечатан номер «8333388». Между тем, на продажу также выставили купюру в 50 рублей с зеркальным номером. На ней изображены цифры «3273723». Владелец объявления установил цену за данную купюру в 250 000 рублей. Также в сервисе объявлений появилась информация о продаже купюры в 5 000 рублей с номером «6666666». Ранее URA.RU писало, что курганец продавал коллекцию монет за десятки миллионов рублей. Среди его коллекции: монеты СССР и современной России. Самая низкая стоимость денег из коллекции курганца — 50 тысяч рублей.