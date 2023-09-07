Марочко: Киев на красно-лиманском направлении делает ставку на «Азов»*

07 сентября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Киев делает упор на нацбатальоны из-за провалов в наступлении, сказал Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование ВСУ начало полагаться на нацбатальон «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) на красно-лиманском направлении. Причиной тому является отсутствие успехов у Киева при контрнаступлении, сказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Украинское командование все чаще начало использовать националистов с отдельного отряда специального назначения „Азов“», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. По его словам. Это связано с отсутствием успехов ВСУ в ходе наступления и попыток прорвать оборону РФ. Он допустил, что Киев начал полагаться на радикалов из-за их мотивации. Также боевики нацбатов подготовлены лучше по сравнению с рядовыми украинскими военными. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.

Командование ВСУ начало полагаться на нацбатальон «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) на красно-лиманском направлении. Причиной тому является отсутствие успехов у Киева при контрнаступлении, сказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Украинское командование все чаще начало использовать националистов с отдельного отряда специального назначения „Азов“», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. По его словам. Это связано с отсутствием успехов ВСУ в ходе наступления и попыток прорвать оборону РФ. Он допустил, что Киев начал полагаться на радикалов из-за их мотивации. Также боевики нацбатов подготовлены лучше по сравнению с рядовыми украинскими военными. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.