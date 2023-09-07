Марочко: Киев на красно-лиманском направлении делает ставку на «Азов»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, stock
Киев делает упор на нацбатальоны из-за провалов в наступлении, сказал Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ начало полагаться на нацбатальон «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) на красно-лиманском направлении. Причиной тому является отсутствие успехов у Киева при контрнаступлении, сказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинское командование все чаще начало использовать националистов с отдельного отряда специального назначения „Азов“», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. По его словам. Это связано с отсутствием успехов ВСУ в ходе наступления и попыток прорвать оборону РФ.

Он допустил, что Киев начал полагаться на радикалов из-за их мотивации. Также боевики нацбатов подготовлены лучше по сравнению с рядовыми украинскими военными.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командование ВСУ начало полагаться на нацбатальон «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) на красно-лиманском направлении. Причиной тому является отсутствие успехов у Киева при контрнаступлении, сказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Украинское командование все чаще начало использовать националистов с отдельного отряда специального назначения „Азов“», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. По его словам. Это связано с отсутствием успехов ВСУ в ходе наступления и попыток прорвать оборону РФ. Он допустил, что Киев начал полагаться на радикалов из-за их мотивации. Также боевики нацбатов подготовлены лучше по сравнению с рядовыми украинскими военными. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...