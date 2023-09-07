Экс-премьер Украины Азаров: потери ВСУ к концу года превысят полмиллиона человек 07 сентября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 + Украинские власти намеренно выдают погибших за пропавших без вести, говорит экс-премьер Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины потеряют к концу 2023 года более 500 тысяч человек убитыми. Такой прогноз сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «[Сейчас] прямых потерь убитыми — 350-450 тысяч… К концу года цифра в полмиллиона будет превзойдена. Это население крупного областного центра на Украине», — заявил Азаров в эфире канала «Мрия» . По его словам, украинские власти намеренно записывают погибших в число без вести пропавших. Так они экономят на пособиях, полагающихся семьям убитых военнослужащих. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за время летнего провального контрнаступления более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения. Сами украинские солдаты отмечают, что из-за больших потерь падает моральный дух новобранцев ВСУ. Вооруженные силы Украины потеряют к концу 2023 года более 500 тысяч человек убитыми. Такой прогноз сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «[Сейчас] прямых потерь убитыми — 350-450 тысяч… К концу года цифра в полмиллиона будет превзойдена. Это население крупного областного центра на Украине», — заявил Азаров в эфире канала «Мрия». По его словам, украинские власти намеренно записывают погибших в число без вести пропавших. Так они экономят на пособиях, полагающихся семьям убитых военнослужащих. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за время летнего провального контрнаступления более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения. Сами украинские солдаты отмечают, что из-за больших потерь падает моральный дух новобранцев ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям