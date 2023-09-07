Экс-премьер Украины Азаров: потери ВСУ к концу года превысят полмиллиона человек

Вооруженные силы Украины потеряют к концу 2023 года более 500 тысяч человек убитыми. Такой прогноз сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«[Сейчас] прямых потерь убитыми — 350-450 тысяч… К концу года цифра в полмиллиона будет превзойдена. Это население крупного областного центра на Украине», — заявил Азаров в эфире
По его словам, украинские власти намеренно записывают погибших в число без вести пропавших. Так они экономят на пособиях, полагающихся семьям убитых военнослужащих.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за время летнего провального контрнаступления более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения. Сами украинские солдаты отмечают, что из-за больших потерь падает моральный дух новобранцев ВСУ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.