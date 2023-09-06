06 сентября 2023

В Тюменской области резко выросло число попыток самоубийств среди детей

© Служба новостей «URA.RU»
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За 2022 год покончить с собой попытались 56 детей Фото:

В Тюменской области число попыток суицида среди несовершеннолетних в 2022 году выросло на 40%. Статистика приводится в докладе регионального уполномоченного по правам ребенка. За прошлый год уйти из жизни попытались 56 несовершеннолетних.

«Количество попыток самоубийства несовершеннолетних в Тюменской области. 2021 год — 40, 2022 — 56», — говорится в докладе детского омбудсмена Андрея Степанова.

Рост за год составил 40%. Как отмечается в документе, в 2022 году в регионе психологическая помощь понадобилась 6 231 несовершеннолетнему.

Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области дети и родители могут получить психологическую поддержку анонимно и бесплатно. В регионе работает телефон доверия на базе социально-реабилитационного центра «Семья». Звонки принимают по номеру 8-800-2000-122.

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В Тюменской области число попыток суицида среди несовершеннолетних в 2022 году выросло на 40%. Статистика приводится в докладе регионального уполномоченного по правам ребенка. За прошлый год уйти из жизни попытались 56 несовершеннолетних. «Количество попыток самоубийства несовершеннолетних в Тюменской области. 2021 год — 40, 2022 — 56», — говорится в докладе детского омбудсмена Андрея Степанова. Рост за год составил 40%. Как отмечается в документе, в 2022 году в регионе психологическая помощь понадобилась 6 231 несовершеннолетнему. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области дети и родители могут получить психологическую поддержку анонимно и бесплатно. В регионе работает телефон доверия на базе социально-реабилитационного центра «Семья». Звонки принимают по номеру 8-800-2000-122.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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