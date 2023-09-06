Издание «Вечерние ведомости» оштрафовали за дискредитацию армии

07 сентября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Суд назначил «Вечерним ведомостям» штраф в размере 245 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кировском районном суде Екатеринбурга вынесли решение по делу издания «Вечерние ведомости», которое обвиняли в дискредитации российской армии. Учредитель должен будет выплатить штраф — 245 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Постановлением Кировского районного суда ООО „Техноторг“ (организация-учредитель, — прим. URA.RU) признано виновной в совершении административного правонарушения по ч1. ст. 20.3. 3 КоАП (распространение сведений, направленных на дискредитацию ВС РФ в связи с проведением специальной операции). Назначено наказание в виде административного штрафа 245 тысяч рублей», — рассказали в суде. На «Вечерние ведомости» составляли несколько протоколов о дискредитации армии. Ранее издание было оштрафовано на 150 и 200 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Во всех случаях дело касалось публикаций СМИ. В качестве доказательств шли 15 публикаций, датируемые февралем 2022 года.

В Кировском районном суде Екатеринбурга вынесли решение по делу издания «Вечерние ведомости», которое обвиняли в дискредитации российской армии. Учредитель должен будет выплатить штраф — 245 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Постановлением Кировского районного суда ООО „Техноторг“ (организация-учредитель, — прим. URA.RU) признано виновной в совершении административного правонарушения по ч1. ст. 20.3. 3 КоАП (распространение сведений, направленных на дискредитацию ВС РФ в связи с проведением специальной операции). Назначено наказание в виде административного штрафа 245 тысяч рублей», — рассказали в суде. На «Вечерние ведомости» составляли несколько протоколов о дискредитации армии. Ранее издание было оштрафовано на 150 и 200 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Во всех случаях дело касалось публикаций СМИ. В качестве доказательств шли 15 публикаций, датируемые февралем 2022 года.