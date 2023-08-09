В Екатеринбурге на «Вечерние ведомости» в третий раз составили протокол о дискредитации армии РФ

Протокол вновь касается публикаций СМИ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» вновь составили протокол о дискредитации армии РФ. В качестве доказательств прилагаются 15 публикаций, датируемых февралем 2022 года. Об этом сообщают представители СМИ в своем telegram-канале.

«Организации-учредителю СМИ „Вечерние ведомости“ вменяют 15 публикаций в период с 24.02.2022 по 26.02.2022, содержащие текстовое описание или фотоиллюстрацию происходивших в тот момент в нашей стране событий», — заявляет адвокат издания Георгий Краснов. Этот протокол станет третьим по счету.

Ранее «Вечерние ведомости» были оштрафованы на 150 и 200 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Во всех случаях дело касалось публикаций СМИ.