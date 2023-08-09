В Екатеринбурге на «Вечерние ведомости» в третий раз составили протокол о дискредитации армии РФ

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , гособвинитель, суд, судебное засдеание, прокурор
Протокол вновь касается публикаций СМИ Фото:

На екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» вновь составили протокол о дискредитации армии РФ. В качестве доказательств прилагаются 15 публикаций, датируемых февралем 2022 года. Об этом сообщают представители СМИ в своем telegram-канале.

«Организации-учредителю СМИ „Вечерние ведомости“ вменяют 15 публикаций в период с 24.02.2022 по 26.02.2022, содержащие текстовое описание или фотоиллюстрацию происходивших в тот момент в нашей стране событий», — заявляет адвокат издания Георгий Краснов. Этот протокол станет третьим по счету.

Ранее «Вечерние ведомости» были оштрафованы на 150 и 200 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Во всех случаях дело касалось публикаций СМИ.

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На екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» вновь составили протокол о дискредитации армии РФ. В качестве доказательств прилагаются 15 публикаций, датируемых февралем 2022 года. Об этом сообщают представители СМИ в своем telegram-канале. «Организации-учредителю СМИ „Вечерние ведомости“ вменяют 15 публикаций в период с 24.02.2022 по 26.02.2022, содержащие текстовое описание или фотоиллюстрацию происходивших в тот момент в нашей стране событий», — заявляет адвокат издания Георгий Краснов. Этот протокол станет третьим по счету. Ранее «Вечерние ведомости» были оштрафованы на 150 и 200 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Во всех случаях дело касалось публикаций СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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