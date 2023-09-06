Отдел по особо важным делам тюменского СК впервые возглавила женщина

Начальником отдела по особо важным делам тюменского СК стала Зоя Камушкина

В тюменском СК произошли крупные кадровые перестановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области возглавила Зоя Камушкина. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. По данным источников агентства, предыдущий глава указанного отдела Игорь Деев ушел в отставку по выслуге лет.

«Зоя Камушкина является опытным сотрудником Следственного комитета. Она специализируется на борьбе с организованной преступностью. Что касается Первого отдела по расследованию особо важных дел, то в истории тюменского СК это первый случай, когда его возглавила женщина», — сообщил собеседник URA.RU в беседе с агентством.

По данным источником URA.RU, Игорь Деев, который ранее возглавлял Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области, ушел на пенсию. «Деев оставил должность по выслуге лет. Это ожидаемая отставка, которая прошла спокойно и без каких-либо сенсаций», — отметил инсайдер агентства.

В пресс-службу СУ СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец уволен с должности. По данным источников агентства, он оставил службу в полиции на фоне проблем со здоровьем.