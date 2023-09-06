06 сентября 2023

Отдел по особо важным делам тюменского СК впервые возглавила женщина

Начальником отдела по особо важным делам тюменского СК стала Зоя Камушкина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
В тюменском СК произошли крупные кадровые перестановки Фото:

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области возглавила Зоя Камушкина. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. По данным источников агентства, предыдущий глава указанного отдела Игорь Деев ушел в отставку по выслуге лет.

«Зоя Камушкина является опытным сотрудником Следственного комитета. Она специализируется на борьбе с организованной преступностью. Что касается Первого отдела по расследованию особо важных дел, то в истории тюменского СК это первый случай, когда его возглавила женщина», — сообщил собеседник URA.RU в беседе с агентством.

По данным источником URA.RU, Игорь Деев, который ранее возглавлял Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области, ушел на пенсию. «Деев оставил должность по выслуге лет. Это ожидаемая отставка, которая прошла спокойно и без каких-либо сенсаций», — отметил инсайдер агентства.

В пресс-службу СУ СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец уволен с должности. По данным источников агентства, он оставил службу в полиции на фоне проблем со здоровьем.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области возглавила Зоя Камушкина. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. По данным источников агентства, предыдущий глава указанного отдела Игорь Деев ушел в отставку по выслуге лет. «Зоя Камушкина является опытным сотрудником Следственного комитета. Она специализируется на борьбе с организованной преступностью. Что касается Первого отдела по расследованию особо важных дел, то в истории тюменского СК это первый случай, когда его возглавила женщина», — сообщил собеседник URA.RU в беседе с агентством. По данным источником URA.RU, Игорь Деев, который ранее возглавлял Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области, ушел на пенсию. «Деев оставил должность по выслуге лет. Это ожидаемая отставка, которая прошла спокойно и без каких-либо сенсаций», — отметил инсайдер агентства. В пресс-службу СУ СК по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец уволен с должности. По данным источников агентства, он оставил службу в полиции на фоне проблем со здоровьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...