Путин не станет обращаться к главам G20

Путин не примет участия в саммите G20 даже заочно, сообщил Песков
Обращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, [обращение Путина] не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров», — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU.
По словам Пескова, сейчас российские эксперты принимают участие в работе по согласованию документов для саммита. Саммит G20 пройдет в Дели 9—10 сентября.
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