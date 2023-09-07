Путин не станет обращаться к главам G20 07 сентября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 + Путин не примет участия в саммите G20 даже заочно, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, [обращение Путина] не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров», — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, сейчас российские эксперты принимают участие в работе по согласованию документов для саммита. Саммит G20 пройдет в Дели 9—10 сентября. Обращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, [обращение Путина] не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров», — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, сейчас российские эксперты принимают участие в работе по согласованию документов для саммита. Саммит G20 пройдет в Дели 9—10 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям