Путин не станет обращаться к главам G20

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Путин не примет участия в саммите G20 даже заочно, сообщил Песков Фото:

Обращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, [обращение Путина] не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров», — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU.

По словам Пескова, сейчас российские эксперты принимают участие в работе по согласованию документов для саммита. Саммит G20 пройдет в Дели 9—10 сентября.

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Обращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, [обращение Путина] не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров», — сообщил Песков, передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, сейчас российские эксперты принимают участие в работе по согласованию документов для саммита. Саммит G20 пройдет в Дели 9—10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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