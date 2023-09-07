В Кремле заявили об успехах российской экономики

Песков: в экономике России все идет гораздо лучше, чем могло бы
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что России нет дела до чужой экономики Фото:

В экономике России все идет гораздо лучше, чем могло бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«У нашей экономики свои достижения и свои проблемы. Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос, как Кремль может прокомментировать застой в экономике Германии, о котором накануне объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой», — отметил Песков. Шольц ранее раскритиковал правительство ФРГ, заявил, что в стране застой и власти не могут достроить даже одну линию метро.

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В экономике России все идет гораздо лучше, чем могло бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «У нашей экономики свои достижения и свои проблемы. Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос, как Кремль может прокомментировать застой в экономике Германии, о котором накануне объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой», — отметил Песков. Шольц ранее раскритиковал правительство ФРГ, заявил, что в стране застой и власти не могут достроить даже одну линию метро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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