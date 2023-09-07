В Кремле заявили об успехах российской экономики

Песков: в экономике России все идет гораздо лучше, чем могло бы

07 сентября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что России нет дела до чужой экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU В экономике России все идет гораздо лучше, чем могло бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «У нашей экономики свои достижения и свои проблемы. Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос, как Кремль может прокомментировать застой в экономике Германии, о котором накануне объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой», — отметил Песков. Шольц ранее раскритиковал правительство ФРГ, заявил, что в стране застой и власти не могут достроить даже одну линию метро.

В экономике России все идет гораздо лучше, чем могло бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «У нашей экономики свои достижения и свои проблемы. Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос, как Кремль может прокомментировать застой в экономике Германии, о котором накануне объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой», — отметил Песков. Шольц ранее раскритиковал правительство ФРГ, заявил, что в стране застой и власти не могут достроить даже одну линию метро.