Тюменская область начала экспорт новой продукции

Из Тюмени в Казахстан отправили первую партию коры лиственницы

Кору лиственниц используют для производства мульчи. топливных брикетов и дизайнерской мебели Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область готовится наладить экспорт коры лиственниц в страны ближнего зарубежья и в Восточный мир. Об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-сообществе Тюменской области.

«Кора лиственниц товар ходовой, в Тюменской области растет много лиственниц. Потребители на востоке есть — это производители мульчи, удобрений, грунтов в основном. Сейчас один из коллег отправил пробную партию в Казахстан, посмотрим как пойдет товар. Если что, готовы отправлять в большом количестве», — пояснил собеседник URA.RU.

По данным регионального управления Россельхознадзора, пробная партия коры в количестве более 650 штук прошла все необходимые проверки. В местной фитосанитарной лаборатории подтвердили ее качество и безопасность. «По результатам исследований установлено, что карантинные объекты, имеющие значение для Казахстана, отсутствуют, продукция соответствует международным фитосанитарным требованиям», — сообщает ведомство.

Название экспортера в настоящий момент не разглашается. Пока пробная партия не пройдет всю необходимую процедуру экспорта, это является коммерческой тайной. Ранее URA.RU рассказало о том, что Тюмень готовится отправлять древесину в Турцию, а так же помогать турецким строителям восстанавливать города после февральских землетрясений.