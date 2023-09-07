DM: НАТО закроет глаза на упавший в Румынии дрон из-за страха перед Путиным

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Румыния старалась скрыть падение беспилотника в стране, заявил Влад Шутеа Фото:

НАТО преуменьшит значение упавшего российского беспилотника на территорию Румынии, поскольку боится эскалации с Россией. Об этом заявил основатель и ведущий аналитик группы раннего предупреждения и распространения угроз T-Intelligence Влад Шутеа.

«Государства НАТО могут рассмотреть вопрос о преуменьшении таких инцидентов, чтобы избежать провоцирования прямой конфронтации с Россией», — сказал Шутеа газете Daily Mail. Он добавил, что после того, как стало известно об обломках беспилотника, Румыния либо не смогла эффективно расследовать место удара, либо стремилась скрыть его.

Ранее Румыния уведомила Североатлантический альянс об обнаружении обломков беспилотника на территории страны у границы с Украиной, передает телеканал 360. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед Европарламентом заявил, что у альянса нет сведений о том, что обломки БПЛА, найденные в стране, являются результатом намеренной атаки со стороны России.

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НАТО преуменьшит значение упавшего российского беспилотника на территорию Румынии, поскольку боится эскалации с Россией. Об этом заявил основатель и ведущий аналитик группы раннего предупреждения и распространения угроз T-Intelligence Влад Шутеа. «Государства НАТО могут рассмотреть вопрос о преуменьшении таких инцидентов, чтобы избежать провоцирования прямой конфронтации с Россией», — сказал Шутеа газете Daily Mail. Он добавил, что после того, как стало известно об обломках беспилотника, Румыния либо не смогла эффективно расследовать место удара, либо стремилась скрыть его. Ранее Румыния уведомила Североатлантический альянс об обнаружении обломков беспилотника на территории страны у границы с Украиной, передает телеканал 360. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед Европарламентом заявил, что у альянса нет сведений о том, что обломки БПЛА, найденные в стране, являются результатом намеренной атаки со стороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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