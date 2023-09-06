В Кургане следователи через 23 года нашли преступника, убившего женщину пестиком

07 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Следователи раскрыли убийство 23-летней давности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане нашли подозреваемого в убийстве женщины, совершенном в 2000 году. По информации следователей, погибшую ударили по голове металлическим пестиком, после чего задушили. Соответствующая информация появилась на официальном сайте СУ СК по Курганской области. «Результатами комплекса судебно-медицинских и генетических экспертиз, сопоставлением и тщательным анализом результатов, следователям удалось установить причастность мужчины к данному убийству, а также установить орудие убийства и способ нанесения задержанным смертельных телесных повреждений погибшей. В результате проведенной ситуационной экспертизы удалось установить механизм образования следов крови потерпевшей на одежде злоумышленника, подтверждающий факт нанесения им ударов потерпевшей», — указано на сайте Следственного комитета. Сообщается, что между преступником и погибшей произошел конфликт. После убийства женщины, злоумышленник попытался скрыть следы преступления и похитил некоторые вещи погибшей. По информации с сайта курганского управления Следкома, в настоящее время подозреваемый задержан. Мужчине предъявят обвинение в убийстве из корыстных целей. Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские раскрыли убийство почти 26-летней давности. Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника, который застрелил мужчину в 1997 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане нашли подозреваемого в убийстве женщины, совершенном в 2000 году. По информации следователей, погибшую ударили по голове металлическим пестиком, после чего задушили. Соответствующая информация появилась на официальном сайте СУ СК по Курганской области. «Результатами комплекса судебно-медицинских и генетических экспертиз, сопоставлением и тщательным анализом результатов, следователям удалось установить причастность мужчины к данному убийству, а также установить орудие убийства и способ нанесения задержанным смертельных телесных повреждений погибшей. В результате проведенной ситуационной экспертизы удалось установить механизм образования следов крови потерпевшей на одежде злоумышленника, подтверждающий факт нанесения им ударов потерпевшей», — указано на сайте Следственного комитета. Сообщается, что между преступником и погибшей произошел конфликт. После убийства женщины, злоумышленник попытался скрыть следы преступления и похитил некоторые вещи погибшей. По информации с сайта курганского управления Следкома, в настоящее время подозреваемый задержан. Мужчине предъявят обвинение в убийстве из корыстных целей. Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские раскрыли убийство почти 26-летней давности. Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника, который застрелил мужчину в 1997 году.