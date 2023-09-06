06 сентября 2023

В Кургане следователи через 23 года нашли преступника, убившего женщину пестиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи раскрыли убийство 23-летней давности Фото:

В Кургане нашли подозреваемого в убийстве женщины, совершенном в 2000 году. По информации следователей, погибшую ударили по голове металлическим пестиком, после чего задушили. Соответствующая информация появилась на официальном сайте СУ СК по Курганской области.

«Результатами комплекса судебно-медицинских и генетических экспертиз, сопоставлением и тщательным анализом результатов, следователям удалось установить причастность мужчины к данному убийству, а также установить орудие убийства и способ нанесения задержанным смертельных телесных повреждений погибшей. В результате проведенной ситуационной экспертизы удалось установить механизм образования следов крови потерпевшей на одежде злоумышленника, подтверждающий факт нанесения им ударов потерпевшей», — указано на сайте Следственного комитета.

Сообщается, что между преступником и погибшей произошел конфликт. После убийства женщины, злоумышленник попытался скрыть следы преступления и похитил некоторые вещи погибшей. По информации с сайта курганского управления Следкома, в настоящее время подозреваемый задержан. Мужчине предъявят обвинение в убийстве из корыстных целей.

Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские раскрыли убийство почти 26-летней давности. Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника, который застрелил мужчину в 1997 году.

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В Кургане нашли подозреваемого в убийстве женщины, совершенном в 2000 году. По информации следователей, погибшую ударили по голове металлическим пестиком, после чего задушили. Соответствующая информация появилась на официальном сайте СУ СК по Курганской области. «Результатами комплекса судебно-медицинских и генетических экспертиз, сопоставлением и тщательным анализом результатов, следователям удалось установить причастность мужчины к данному убийству, а также установить орудие убийства и способ нанесения задержанным смертельных телесных повреждений погибшей. В результате проведенной ситуационной экспертизы удалось установить механизм образования следов крови потерпевшей на одежде злоумышленника, подтверждающий факт нанесения им ударов потерпевшей», — указано на сайте Следственного комитета. Сообщается, что между преступником и погибшей произошел конфликт. После убийства женщины, злоумышленник попытался скрыть следы преступления и похитил некоторые вещи погибшей. По информации с сайта курганского управления Следкома, в настоящее время подозреваемый задержан. Мужчине предъявят обвинение в убийстве из корыстных целей. Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские раскрыли убийство почти 26-летней давности. Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника, который застрелил мужчину в 1997 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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